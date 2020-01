Les smart speakers, qui hébergent des assistants intelligents virtuels, s’immiscent à grands pas dans notre société et nos foyers. Ils se positionnent comme le produit électronique le plus en vogue de l’édition 2020 du CES de Las Vegas, le salon tech de l’innovation mondiale [1]. Ces petites enceintes conçues par les géants technologiques comme AMAZON, pionnier en 2015 avec son enceinte Écho, ou BAIDU en Chine, deviennent les piliers du marché en pleine croissance de la maison connectée mais pas seulement...

Si ces petites enceintes se vendent autant, c’est surtout parce que ces assistants virtuels capables de comprendre le langage humain sont profondément ancrés dans notre vie quotidienne. Ils n’ont qu’un seul but : vous simplifier la vie. Un simple ordre vocal permet de demander à son réfrigérateur s’il reste assez d’œufs pour préparer le dessert du soir, de régler la température de sa chambre ou de déclencher le robot aspirateur.

L’art du dialogue

La voix se positionne ainsi comme la prochaine interface d’interaction avec la technologie. Un changement de paradigme qui préfigure une nouvelle ère.

Lors de notre rencontre fin 2019 avec iFLYTEK, spécialiste chinois du traitement et de la compréhension vocale du langage humain, et dont l’assistant virtuel, Lingxi, est déjà capable de commander des billets de train sur simple ordre vocal, le management a évoqué les complexités de l’IA vocale, rendue possible grâce aux réseaux neuronaux artificiels : les gigantesques bases de données disponibles permettent à de puissants algorithmes d’apprendre et de s’améliorer pour comprendre la voix humaine et le sens des propos.

La valeur ajoutée de cette connectivité accrue devrait constituer un vecteur de croissance significatif pour le secteur, comme pour le « voice shopping », un marché qui a atteint en 2019 40 milliards de dollars.

L’IA vocale, en plein essor

La prolifération de ces petits robots digitaux ouvre d’immenses opportunités pour repenser, à l’ère de l’IA, la façon dont nous communiquons avec la technologie. L’IA encapsulée dans ces enceintes ouvre de nouvelles portes non seulement sur le marché de la domotique intelligente mais aussi du shopping… Les interfaces vont se développer dans tous les domaines et révolutionner la consommation. En 2021, il devrait y avoir plus d’assistants virtuels que de personnes sur la planète [2] ! Et très vite viendra le temps où l’on se demandera comment était la vie avant…