1. La crainte des hausses de taux d’intérêt et de l’inflation accélère les transactions financées par la dette.

La pandémie et l’augmentation du coût de la vie ont entraîné l’inflation, avec des hausses inévitables des taux d’intérêt. Scott Moeller, directeur de MARC et professeur en finance à la Bayes Business School, s’attend à ce que cela alimente une plus grande urgence à conclure des transactions.

"Les taux d’intérêt devraient augmenter au cours de l’année à venir, après avoir atteint un niveau plancher record au début de la pandémie", a déclaré le professeur Moeller.

"En fait, nous avons récemment vu la Banque d’Angleterre augmenter les taux au Royaume-Uni pour la première fois depuis mars 2020.

Étant donné que de nombreuses opérations de fusions et acquisitions sont financées par la dette, de nombreux acquéreurs potentiels tenteront désespérément de conclure des transactions maintenant avant que la fenêtre de financement ne devienne plus chère et que cela finisse par leur coûter plus que prévu."

2. L’année record pour les introductions en bourse devrait conduire à de nouvelles acquisitions

L’année 2021 a été une année record pour l’activité mondiale de fusions et d’acquisitions, mais aussi pour les introductions en bourse (IPO) et les levées de fonds des entreprises. Selon le professeur Moeller, cela a créé une capacité encore plus importante pour les transactions.

« Certaines de nos recherches récentes ont montré que les acquisitions sont l’événement le plus probable pour les entreprises après une introduction en bourse ou une levée de fonds importante", a-t-il déclaré.

« En règle générale, cela peut prendre neuf mois seulement, de sorte que les ajouts de l’année dernière dans les coffres des entreprises constituent un solide trésor de guerre pour une plus grande activité de transaction."

3. Les sociétés de capital-investissement vont convertir leurs réserves de liquidités record en encore plus de transactions.

De même, les niveaux très élevés de liquidités actuellement détenus par les sociétés de capital-investissement devraient augmenter le volume et la valeur des transactions.

"Les sociétés de capital-investissement ont des niveaux records de liquidités. Ceci, combiné aux fonds levés par les sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) et aux exigences de cotation plus faciles dans certains pays, rendra plus de fonds externes disponibles pour l’investissement et le ciblage des transactions », souligne le professeur Moeller.

4. Une numérisation accrue des transactions

Selon Naaguesh Appadu, chercheur à la Bayes Business School, l’incertitude entourant la pandémie entraînera un besoin accru de numérisation et d’utilisation de la technologie pour la conclusion de transactions.

"Avec le Covid, nous pouvons nous attendre à voir une recrudescence des transactions de transformation numérique et à ce que les entreprises fournissent des fonds pour se restructurer et s’adapter aux changements du marché", a déclaré Naaguesh Appadu.

"Les entreprises se concentraient déjà sur ce domaine au sein de leurs opérations avant la pandémie, mais les restrictions sur les voyages et les interactions sur le lieu de travail au cours des deux dernières années ont vu cette évolution s’accélérer de manière drastique.

Les organisations ont dû changer d’orientation en raison des circonstances, de nouvelles compétences étant exigées sur un marché du travail rare. Ces compétences comprennent le génie logiciel, l’exploration des données et la cybersécurité."

5. Un déplacement du pouvoir loin de la Chine

Outre la conviction que l’année 2022 battra une fois de plus des records en matière de transactions, des mises en garde sont attendues. Le professeur Moeller estime qu’une moindre implication de la Chine pourrait quelque peu tempérer l’accélération des transactions.

"Même si je m’attends à ce que de nouveaux records soient battus en 2022 pour le volume et la valeur des transactions, nous devons considérer cela avec une certaine prudence", a déclaré le professeur Moeller.

"Le renforcement du protectionnisme au niveau politique et local pourrait avoir un impact sur les transactions entre les différents marchés. En outre, le repli sur soi de la Chine et la réduction des investissements à l’étranger depuis le début de la pandémie, ainsi que l’examen réglementaire supplémentaire des transactions au-delà du front protectionniste, pourraient avoir un effet d’entraînement sur le reste du monde. Mais cela pourrait aussi ouvrir la voie à la prospérité d’autres marchés, notamment le Japon, l’Inde et l’Asie du Sud-Est.

6. Une importance accrue de la diversité

La diversité de genre, ethnique et culturelle devient une considération de plus en plus importante pour de nombreuses entreprises, selon le Valeriya Vitkova, chargée de recherche à la Bayes Business School, qui s’attend à ce que cela devienne une priorité stratégique encore plus importante.

"Les questions relatives à la diversité et à l’inclusion deviennent de plus en plus pertinentes à chaque étape du processus de fusion et d’acquisition, en particulier pour la diligence raisonnable et l’intégration", a déclaré Valeriya Vitkova.

La recherche montre que les entreprises ayant une plus grande diversité et une plus grande inclusion ont de meilleures performances que leurs concurrents. Notre récente étude, réalisée en collaboration avec SS&C Intralinks, a montré que les opérations de fusion et d’acquisition initiées par des conseils d’administration plus diversifiés sur le plan du genre sont perçues plus positivement par le marché et se traduisent par un cours de l’action et des performances opérationnelles plus élevés à long terme.

Les dirigeants qui parviennent à intégrer ces éléments dans leur stratégie de fusion et d’acquisition et à s’assurer que leurs propres équipes de négociation sont diversifiées sont susceptibles d’augmenter considérablement leurs chances d’obtenir des résultats supérieurs après la fusion, par rapport à leurs concurrents."

7. Des objectifs ESG pour stimuler l’activité de transaction

Outre la diversité, l’agenda environnemental, social et de gouvernance (ESG) s’est accéléré ces dernières années. Zhenyi Huang, chargée de recherche chez Bayes Business School, s’attend à ce que cette tendance se poursuive dans l’année à venir, avec un plus grand nombre de transactions conclues et avortées sur la base de la compatibilité des valeurs.

"L’agenda ESG devenant l’un des principaux objectifs de gestion des entreprises mondiales, il devrait entraîner une augmentation des transactions à l’avenir", a déclaré Zhenyi Huang.

“Nos recherches récentes montrent que les entreprises bénéficient du transfert des capacités ESG par l’intégration des transactions, et l’acquisition de ces capacités devient un moteur de transaction de plus en plus important.

Il y a également plus de sponsors financiers qui se concentrent sur les questions ESG que jamais auparavant, et davantage de fonds deviennent actifs pour soutenir les transactions dans ce domaine. Par exemple, de nombreux fournisseurs de dette offrent de meilleurs prix aux acquéreurs qui participent à des transactions liées à l’ESG.

En outre, avec l’amélioration de la divulgation ESG des entreprises sous la pression de la réglementation et du marché, je m’attends à ce que les acquéreurs incluent une plus grande diligence ESG dans le cadre de leurs transactions afin de réduire les risques potentiels liés à une transaction."