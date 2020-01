L’engagement est une activité permanente au sein de Robeco qui se caractérise par une approche ciblée pour s’attaquer à des problèmes spécifiques au moment où ils se présentent. Cette équipe dédiée tend à faire exercer activement les droits d’actionnaire en votant aux assemblées générales et en s’engageant (dialoguer activement) auprès des entreprises en portefeuille.

Avec ces cinq nouveaux thèmes, l’équipe multinationale et diversifiée de l’Actionnariat actif traite à présent 23 thèmes de dialogue actionnarial.

1er thème : Lutter contre le déclin de la biodiversité

Afin de lutter contre le déclin de la biodiversité, l’une des principales menaces écologiques mondiales, Robeco s’engage pour que les entreprises qui fabriquent des produits alimentaires ou qui produisent du soja, du cacao ou de l’huile de palme réalisent une étude d’impacts de leurs opérations et/ou de leurs chaînes d’approvisionnement sur la biodiversité. Robeco veut aussi qu’elles élaborent des plans visant à atteindre un taux de déforestation net nul d’ici 2023.

L’impact de la biodiversité sur une entreprise est difficile à établir. Par exemple à court terme, une firme, dans son quotidien ne sera pas affectée par la disparition des abeilles ou des espèces d’oiseaux. Mais à l’échelle mondiale, confrontés à l’extinction des espèces, alors le monde va subir un déséquilibre. Cela aura par exemple des répercussions considérables sur les capacités de production des entreprises agroalimentaires.

S’agissant d’un sujet très délicat, nous collaborons avec différents partenaires concernés, par exemple des universités, des ONG et le groupe de travail sur la biodiversité de la Banque des Pays-Bas (DNB), afin de savoir comment aborder ces thèmes du point de vue de l’investisseur.

2ème thème : Améliorer la sécurité minière

Le second nouveau thème d’investissement adopté par Robeco concerne l’amélioration de la sécurité dans les sociétés minières. Les récents accidents mettent en lumière l’impact environnemental, social et financier des bassins défectueux. Les recommandations existantes sont insuffisantes pour empêcher de nouveaux accidents – or, certaines entreprises connaissent des incidents à répétition.

Jusqu’à présent, Robeco a contacté, dans le cadre d’une initiative mondiale, plus de 600 sociétés pour exiger qu’elles communiquent sur les risques liés à leurs bassins de stockage. Mais son engagement va désormais aller plus loin en intégrant les pratiques de gestion de l’eau, qui sont clés dans le secteur l’industrie minière, car Robeco veille à ce que les bonnes pratiques soient respectées dans ce domaine.

Robeco est membre actif de l’initiative Investor Mining and Tailings Safety, une coalition mondiale d’investisseurs codirigée par l’Église d’Angleterre et le Conseil d’éthique des fonds de pension suédois.

3ème thème : La gouvernance dans les marchés émergents

Sur les marchés émergeants, les normes de gouvernance sont souvent moins exigeantes que celles des marchés développés. Souvent, ce décalage pénalise les actionnaires institutionnels minoritaires. C’est donc en évaluant la gouvernance d’entreprise de ces firmes que la position des actionnaires institutionnels peut également s’améliorer.

Ces engagements se concentreront essentiellement sur des marchés comme le Brésil, la Corée du Sud et la Chine. Compte tenu de la spécificité de ce secteur qui a besoin d’un poids politique pour se créer, Robeco noue des liens avec des groupes d’investisseurs locaux, notamment l’Asian Corporate Gouvernance Association (ACGA) et l’Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), au Brésil. Par exemple, Ronnie Lim, spécialiste du dialogue actionnarial basé à Hong Kong, est membre du conseil d’administration de l’ACGA, tandis qu’à Rotterdam, notre gérante de portefeuille Marchés émergents, Daniela da Costa-Bulthuis, est membre du conseil d’administration de l’AMEC.

4ème thème : Décarboniser les entreprises et les portefeuilles

Le quatrième thème concerne la nécessité de plus en plus urgente de décarboniser les entreprises (et leurs portefeuilles) pour respecter l’accord de Paris, qui vise à limiter à 1,5 °C le réchauffement climatique d’ici à 2100, par rapport aux niveaux préindustriels. À cette fin, le monde doit réduire son empreinte carbone de moitié d’ici 2030 et devenir neutre en carbone d’ici 2050.

Ce thème s’inscrit dans la continuité du thème "action climatique" que Robeco a lancé en 2018. Il est clair que le changement climatique représente une grande menace pour les l’économie mondiale et donc les investissements. Pour se protéger de cette menace, les investisseurs devraient aligner leurs portefeuilles sur les objectifs de l’accord de Paris.

Le principal objectif de ce dialogue actionnarial sera la décarbonisation des entreprises : les équipes de Robeco cibleront non seulement les gros pollueurs en valeur absolue, mais aussi les gros pollueurs en portefeuille, en fonction de leur intensité carbone moyenne pondérée.

5ème thème : Rechercher une rémunération juste

Enfin, l’équipe s’intéressera à la rémunération des dirigeants, l’objectif étant que celle-ci reflète les performances de l’entreprise (tant financières qu’ESG), qu’elle corresponde aux intérêts des parties prenantes et qu’elle soit conforme aux pratiques de rémunération actuelles, en mettant l’accent sur la lisibilité.

Examiner la rémunération n’est évidemment pas nouveau, puisque Robeco vote déjà les politiques et rapports de rémunération dans les assemblées générales. Il s’agit ici de renforcer ce thème via le dialogue actionnarial.