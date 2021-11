Alors que l’on parle de plus en plus de la fin des politiques exceptionnellement accommodantes des Banques centrales à travers le monde, et notamment en Europe, que faut-il penser des niveaux de valorisation et des perspectives des marchés du crédit corporate ? Éclairage de Julien Rolland, Gérant obligations souveraines euro, et Alban Tourrade, Responsable de la gestion crédit euro, chez Aviva Investors France.

De notre point de vue, plus la gestion des fonds crédit sera flexible et pourra s’écarter d’un indice de référence trop strict, plus l’espérance de performance sera élevée. La volatilité [ 3 ] des marchés ne peut qu’augmenter selon nous, l’important sera donc l’agilité dont fera preuve la gestion pour capter le surplus de rendement potentiel du marché.

Alban Tourrade - Afin de parler des conséquences des niveaux actuels des taux d’intérêts, il faut bien différencier les marchés des obligations d’entreprises notées « Investment Grade » [ 1 ] et les catégories Haut Rendement1 (« High Yield »). Si les deux marchés ont directement et indirectement bénéficié de la politique accommodante de la Banque Centrale Européenne (BCE) au cours des 18 derniers mois, leurs performances depuis le début de l’année sont bien différentes. En effet, les obligations d’entreprises notées « Investment Grade » sont beaucoup plus sensibles à la remontée des taux que celles notées Haut Rendement.

Notes

[1] Les obligations spéculatives à « Haut rendement », ont une note de crédit (de BB+ à D selon Standard & Poor’s et Fitch) plus faible que les obligations « Investment Grade » (notées de AAA à BBB- selon Standard & Poor’s et Fitch) en raison de la santé financière plus fragile de leurs émetteurs selon les analyses des agences de notation. Elles sont donc considérées comme plus risquées par les agences de notation et offrent en contrepartie des rendements plus élevés.

[2] Ecart de rendement avec les obligations d’Etat considérés comme moins risquées

[3] La volatilité correspond au calcul des amplitudes des variations du cours d’un actif financier. Plus la volatilité est élevée, plus l’investissement sera considéré comme risqué.