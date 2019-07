Ils présentent également d’autres facteurs positifs : des rendements réels élevés, un potentiel d’assouplissement de leurs politiques monétaires, des positions extérieures solides (avec des déficits courants peu élevés et des avoirs extérieurs supérieurs à leurs engagements) ainsi que des institutions saines. Nous nous attendons à ce que les tensions stratégiques entre les États-Unis et la Chine persistent sur le long terme, même si nous prévoyons une trêve commerciale temporaire. Le poids accru des pays fortement exposés à la Chine dans les indices actions des marchés émergents explique en partie notre attitude prudente à l’égard des actions émergentes.

Nous privilégions une approche sélective de la dette en devise locale, avec une préférence pour les dettes à long terme brésilienne, mexicaine, indienne et indonésienne. Ces marchés sont relativement peu exposés aux tensions commerciales américano-chinoises et offrent des rendements qui compensent les risques.

Il y a également d’autres points positifs : la croissance de la Chine devrait ainsi globalement se maintenir, ses responsables politiques étant prêts à compenser le ralentissement économique qu’un choc commercial produirait par de nouvelles mesures de relance budgétaire - nous ne prévoyons toutefois pas de relance significative de la croissance chinoise. La consommation reste par ailleurs résiliente dans de nombreuses économies émergentes, malgré le ralentissement mondial de la production manufacturière. De nombreuses banques centrales de pays émergents, de l’Inde au Brésil, pourraient baisser leurs taux d’intérêt, ce qui entraînerait une nouvelle compression des rendements en devise locale. De leur côté, les risques potentiels comprennent une hausse des rendements des bons du Trésor américain plus forte que prévu, ainsi qu’une intensification des tensions entre les États-Unis et la Chine, voire leur extension aux Amériques, à l’Europe et à d’autres économies asiatiques, une évolution qui affecterait alors les secteurs manufacturiers des pays émergents.

Il existe deux types de dette émergente : les obligations libellées dans la devise locale de l’émetteur et les obligations libellées dans une autre devise, telle que le dollar américain (USD), que l’on appelle aussi dette libellée en devise forte. Le tournant accommodant pris par les banques centrales mondiales a favorisé le redressement des deux types de dette émergente, principalement en raison de la baisse des taux mondiaux. Certes, le rebond des bons du Trésor américain a peut-être été trop important : les marchés anticipent un assouplissement de la part de la Fed qui nous paraît exagéré compte tenu de fondamentaux économiques toujours corrects. Si les rendements devaient s’accroître, nous reverrions à la baisse nos anticipations de nouvelles hausses de la dette émergente libellée en USD. Pourtant, nous voyons de bonnes raisons de privilégier un certain nombre d’obligations émergentes libellées en devise locale, qui disposent encore d’une marge réelle de croissance.

Notes

