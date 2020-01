2020 sera plus favorable aux actifs risqués

En 2019, la tendance en termes d’allocation était de délaisser les actions au profit d’actifs moins risqués. En effet, l’actualité n’a pas été très encourageante pour les investisseurs, et la méfiance généralisée sur les marchés a laissé de nombreux budgets de risque sous-utilisés. Compte tenu de la faible volatilité actuelle et de l’amélioration des attentes vis-à-vis des marchés, les investisseurs semblent aujourd’hui trop prudents.

Néanmoins, avec des taux qui resteront bas, nous prévoyons en 2020 un retour des flux d’investissements vers les actifs risqués comme les actions, les obligations corporate, le High Yield et l’immobilier. Cette année, le besoin de rendement sera donc encore plus prononcé et pourrait notamment annoncer une reprise des actions value, en particulier en Europe.

Une forte conviction sur l’Europe et les obligations corporate nordiques

La récession tant attendue et anticipée dans cette partie du système solaire ne s’est finalement pas réalisée sur les marchés. Cette récession tant redoutée a par contre eu un impact sur les investisseurs qui restent aujourd’hui encore prudents, ce qui constituera certainement pour eux une source de sous-performance en 2020.

En Europe, de nombreux actifs ont anticipé plus de peur que de mal, ce qui devrait générer des opportunités à exploiter cette année. L’Europe doit en effet être considérée comme une zone d’investissement en 2020, comme le souligne par ailleurs la situation macroéconomique. Les investisseurs sur le segment High Yield aux Etats-Unis devraient par exemple jeter un coup d’œil sur le High Yield européen qui leur permettrait de couvrir le risque de change et de bénéficier d’un rendement beaucoup plus élevé avec une moindre volatilité. De même pour les investisseurs sur les marchés émergents qui devraient s’intéresser aux valeurs intrinsèques sur les marchés actions européens.

Par conséquent, pour 2020, Evli défend une forte conviction sur les obligations corporate et les actions européennes. En effet, la meilleure combinaison du couple rendement/risque, de conditions macroéconomiques stables et de valorisations attractives se trouve aujourd’hui sur les obligations corporate émises par les sociétés nordiques. Avec 20 ans d’expérience sur cette classe d’actif à travers le fonds Evli Corporate Bond, Evli devrait ainsi apporter aux investisseurs tout ce dont ils auront besoin pour réussir cette nouvelle année.