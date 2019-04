_ Définition du Hedging Trading

Le hedging, qui signifie couverture du risque en français, consiste simplement à trouver un moyen de se protéger contre une perte importante en bourse. Pensez au hedging trading comme une assurance sur un trade. La couverture en trading est un moyen de réduire le montant des pertes qu’encoure un trader si quelque chose d’inattendu se produisait.

_ Hedging Forex Direct

Certains courtiers forex permettent au trader de placer des ordres qui sont des couvertures directes. Le hedging direct se produit lorsque le trader place un trade qui achète une paire de devises, et par la même occasion place un autre trade pour vendre la même paire.

Alors que le bénéfice net est nul tant que les deux ordres sont ouverts, l’investisseur peut gagner plus d’argent sans encourir de risque supplémentaire s’il synchronise parfaitement les fluctuations du marché.

La manière dont un hedge forex direct protège est qu’il permet de trader la direction opposée du trade initial sans devoir fermer celui-ci. On peut faire valoir qu’il est plus logique de fermer la position initiale en cas de perte et de placer un nouvel ordre à un meilleur prix. Cela fait partie des choix du trader.

En tant que trader, vous pouvez certainement fermer votre position initiale et entrer sur le marché à un meilleur prix. L’avantage d’utiliser le hedging est que vous pouvez conserver votre position sur le marché et gagner de l’argent avec une seconde transaction qui génère un profit lorsque le marché évolue dans le sens inverse de votre première position.

Lorsque vous soupçonnez que le marché va s’inverser et revenir dans la direction initialement anticipée, vous pouvez clôturer le trade de hedging. Cela est particulièrement utile pour conserver une position de long terme, à couvrir par du hedging trading de court terme lorsque le marché forme un retracement.

_ Hedging Forex Indirect

De nombreux courtiers en ligne n’autorisant pas les traders à prendre directement des positions couvertes sur le même compte, d’autres approches sont donc nécessaires. Il existe heureusement de nombreuses méthodes pour faire du hedging trading en bourse.

Un trader peut constituer une couverture contre une devise particulière en utilisant deux paires de devises différentes. Par exemple, acheter la paire EUR/USD et acheter aussi en même temps USD/JPY.

Dans ce cas, ce ne serait pas parfait, mais vous couvrirez votre exposition au dollar américain (USD). Le seul problème avec ce hedge est que vous êtes exposé aux fluctuations de l’Euro (EUR) et du Yen (JPY).

Cela signifie que si l’Euro monte fortement sur le forex par rapport à toutes les autres devises, il pourrait y avoir une fluctuation de EUR/USD qui ne soit pas couverte par USD/JPY.

Ce n’est généralement pas un moyen fiable de se protéger sauf si vous construisez une couverture complexe qui prend en compte de nombreuses paires de devises.

Le trader peut aussi utiliser des options. Une option forex est un accord pour procéder à une transaction dans le futur, à un prix spécifié dans le présent. Par exemple, supposons que vous placiez un ordre d’achat de EUR/USD à 1,13. Pour protéger cette position, vous placez une option forex à un strike de 1,12.

Cela signifie que si EUR/USD tombe à 1,12 dans le délai imparti pour votre option, vous serez payé pour cette option. Le montant de votre rémunération dépend des conditions du marché lorsque vous achetez l’option et de la taille de celle-ci.

Si l’EUR/USD n’atteint pas ce prix dans le délai spécifié, vous ne perdez que le prix d’achat de l’option. Plus votre option est éloignée du prix du marché au moment de l’achat, plus le paiement sera important si le prix est atteint dans le délai spécifié.

_ Pourquoi faire du Hedging Trading

La principale raison d’utiliser le hedging trading est pour limiter les risques de perte. La couverture peut constituer une réelle valeur ajoutée à votre plan de trading si elle est effectuée avec soin.

Le hedging ne devrait cependant être utilisé que par des traders expérimentés comprenant les fluctuations du marché et le timing. Trader avec le hedging sans une expérience de trading adéquate pourrait donner des résultats totalement inverses à ceux escomptés.