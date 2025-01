En 2024, le bitcoin s’est échangé pour la première fois à plus de 100’000 USD, ce qui a porté son rendement à 120% sur l’ensemble de l’année. Dr. Nannette Hechler-Fayd’herbe, Responsable stratégie d’investissement, durabilité et recherche, CIO EMEA, et Paul Besanger, Gestionnaire de fonds, Responsable solutions quantitatives examinent les facteurs dont les investisseurs doivent tenir compte lorsqu’ils décident de détenir des cryptomonnaies en portefeuille.

Depuis leur création, le bitcoin et autres cryptomonnaies ont suscité de vifs débats entre leurs adeptes et leurs détracteurs concernant leur nature et leur valeur. Certains font valoir que, même si elles peuvent servir de moyen d’échange, elles ne possèdent pas les caractéristiques d’une monnaie fiat. Ce point de vue est généralement défendu par les banques centrales. En outre, compte tenu de facteurs tels que leur capacité à stocker de la valeur ou leur utilité sous-jacente, la question de savoir si l’on peut considérer les cryptomonnaies comme des actifs financiers n’est toujours pas tranchée.

Les cryptomonnaies sont certes des véhicules d’investissement, ainsi que l’indiquent leur utilisation et leur capitalisation croissantes. Toutefois, nous ne pensons pas qu’elles constituent une classe d’actifs ou une réserve de valeur comparables à celles que nous détenons dans nos allocations d’actifs stratégiques. De plus, les cryptomonnaies présentent une volatilité et des baisses par rapport aux pics atteints sur une période donnée bien plus importantes que tout autre actif financier. Dans les portefeuilles, ces mouvements ont des implications, que nous décrivons ci-dessous. C’est pourquoi nous n’incluons pas les cryptomonnaies dans nos allocations d’actifs. Néanmoins, nous fournissons aux investisseurs détenant des cryptomonnaies un guide indicatif sur leurs effets dans les portefeuilles, afin de les aider à gérer les effets collatéraux de la volatilité hors norme de ces monnaies, ainsi que les pertes qui peuvent survenir au cours de toute période de détention.

Minage, halving et dynamique de marché

Pour comprendre les cryptomonnaies, il convient d’examiner la manière dont elles sont créées, ou « minées ». Un nouveau bitcoin est numériquement « miné » lorsqu’une énigme cryptographique complexe est résolue par des « mineurs ». Ce processus permet à ces derniers de valider et d’enregistrer des transactions sur la blockchain, ce pour quoi ils sont récompensés par des bitcoins nouvellement créés et des frais de transaction. Le prix du bitcoin est déterminé par l’offre et la demande globales, et influencé par des facteurs tels que le sentiment des investisseurs, le taux d’adoption, les développements technologiques et les conditions macroéconomiques. Ce prix n’est pas directement lié aux transactions en cours sur le réseau. Les frais de transaction sur le réseau Bitcoin (dits aussi « frais de minage ») sont influencés par la demande de règlement des transactions et la capacité de minage disponible. Lorsque la demande de transactions dépasse la capacité de traitement du réseau, ces frais augmentent.

De ce fait, lorsqu’on pense aux cryptomonnaies, on pense à des processus de règlement numérique qui créent des récompenses et possèdent une valeur monétaire fluctuant en fonction de l’offre et de la demande. En outre, le protocole du bitcoin plafonne à 21 millions l’offre totale de pièces, ce qui crée une pénurie. Cette pénurie est maintenue grâce à un processus de réduction de l’offre qui, tous les 210 000 blocs, divise par deux le taux de minage des bitcoins. Ce processus, baptisé « halving », se déroule tous les quatre ans environ. Le halving le plus récent a eu lieu en avril 2024. Cependant, la volatilité autour des tendances historiques des cours des cryptomonnaies depuis leur création a été plus élevée que pour tout autre actif financier. Une réglementation ou une dynamique de marché qui modifieraient de manière définitive la demande pourrait mettre fin à toute tendance passée.

Un historique de volatilité

Le premier bitcoin a été échangé fin 2009 au prix de 5,02 USD pour 5’050 bitcoins et utilisé pour la première fois dans le cadre d’une transaction réelle en 2010, lorsque 10’000 bitcoins ont été échangés contre deux pizzas (voir graphique 1). La cryptodevise a enregistré de nombreux pics, suivis de baisses allant jusqu’à 80%, avant de rebondir. Son rendement annuel moyen et sa volatilité sont donc extrêmes. Depuis mi-2010, le bitcoin a réalisé des rendements annuels moyens de près de 170%, avec une volatilité annuelle de 109%, qui dépasse de loin celle des actifs financiers traditionnels (voir graphique 2).

Le ratio de Sharpe qui en résulte - une mesure du rendement par rapport au risque – est en moyenne supérieur à celui des autres actifs financiers. La corrélation entre le bitcoin et les actifs traditionnels est également très faible (voir graphique 3). Cela dit, la véritable spécificité du bitcoin est son extrême volatilité, ainsi que ses chutes impressionnantes après avoir atteint des sommets.

Par conséquent, même une faible exposition au bitcoin de 2% peut modifier radicalement la volatilité globale d’un portefeuille, du fait qu’elle équivaut à la volatilité de l’ensemble des positions de celui-ci sur le marché boursier américain. L’augmentation à 5% de cette exposition dans un portefeuille « équilibré » modifie complètement son profil de risque, accroissant la volatilité d’un tiers. Dans le cas d’une allocation de 10% en bitcoins, la volatilité globale du portefeuille est multipliée par deux, la cryptodevise contribuant aux deux tiers de ce risque. Le profil est donc complètement modifié, rapprochant le portefeuille du risque d’une stratégie de croissance (voir graphique 4).

Intensité énergétique et autres risques

Le minage des cryptomonnaies devenant de plus en plus complexe, l’énergie nécessaire à la création d’une pièce ne cesse de croître. Ces cinq dernières années, la demande totale d’électricité pour le minage de cryptomonnaies a été multipliée par dix et est actuellement estimée à plus de 129 térawattheures par an, soit près d’un tiers de plus que la demande totale de la Suisse, d’après le cabinet d’audit PwC. Selon les estimations des Nations unies, environ deux tiers de l’électricité utilisée pour le minage de bitcoins en 2020-2021 provenaient de combustibles fossiles. L’électricité provenant de sources durables étant désormais meilleur marché que les celle provenant de combustibles fossiles, l’énergie utilisée pour le minage de cryptomonnaies pourrait être remplacée par des alternatives vertes. Mais pour le moment, l’empreinte énergétique reste défavorable.

Les autres risques concernent la sécurité des portefeuilles de cryptomonnaies et l’utilisation de ces dernières pour des activités illicites ou criminelles. Europol, l’Agence européenne de police criminelle, indique que l’utilisation illicite des cryptomonnaies est principalement associée au blanchiment d’argent, à la fraude et au commerce en ligne de biens et services illégaux. L’ampleur de l’utilisation illicite des cryptomonnaies reste indéterminée. Les estimations mentionnées par Europol varient considérablement, allant de 0,34% à 23% de l’ensemble des transactions en cryptomonnaies.

Perspectives pour 2025

Nous ne faisons aucune prévision concernant le prix du bitcoin, car nous ne sommes pas à même de contrôler les facteurs qui en déterminent la valeur. Toutefois, nous recourons à l’analyse technique afin de surveiller ses tendances et sa dynamique. Avec un bitcoin inférieur au seuil de 100’000 USD, les niveaux de soutien technique pour un prix du bitcoin en baisse se situent à 88’740 et 78’705 USD, ce qui correspond aux niveaux de stabilisation du marché. Au-dessus des 100’000 USD, les prochains niveaux de résistance technique se situent à 102’145 USD, puis à 106’975 USD. C’est à ces seuils que l’on peut prévoir une pause du marché, testant la force de la demande par rapport à l’offre au fur et à mesure de l’augmentation des prix.

L’élection de M. Trump, qui a nommé des adeptes des cryptomonnaies à des postes clés de son administration, pourrait bien se traduire par des cadres institutionnels américains plus favorables, ainsi que par une utilisation accrue des cryptomonnaies pour les règlements et les paiements. La baisse des taux d’intérêt en 2025 devrait également soutenir leur prix. Toutefois, un environnement favorable ne signifie pas que la volatilité s’est évaporée et que les risques se sont atténués. Les investisseurs décidés à détenir des cryptomonnaies doivent faire preuve de prudence quant au poids qu’ils leur accordent dans leurs portefeuilles, car les cryptomonnaies peuvent perturber l’équilibre des risques dans tout portefeuille multi-actifs.