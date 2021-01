4 valeurs à potentiel élevé : Atos, Inditex, Kion et Ping An

« Malgré les inquiétudes initiales, 2020 ne sera pas 1929. Si le PIB mondial est prévu par l’OCDE en repli de 4,2% et celui de la zone Euro de près de 8%, le soutien des pouvoirs publics aux économies a permis d’amortir fortement un tsunami économique attendu. L’expérience de la crise de 2008 a fait que jamais dans l’histoire, cette réaction des pouvoirs publics n’a été aussi immédiate, massive et durable, notamment en France. Et quoiqu’on en dise, et quoiqu’il en coûte, l’arrivée sur le marché de vaccins en 2021 représente le point clé pour sortir de cette crise sanitaire majeure et redonner confiance aux marchés financiers. Ce retour à la confiance sera l’élément déterminant pour déverrouiller une épargne forcée, constituée au détriment de la consommation. Tous ces éléments favoriseraient un vif rebond de la croissance et du coup des marchés à partir de 2021. » Guillaume Brisset, gérant chez Clartan Associés.

Vers une nouvelle économie

Les perspectives sont encore assez floues mais on peut noter plusieurs tendances de fond :

Une plus grande régionalisation des économies,

L’accélération de la transformation numérique des entreprises,

Une nouvelle manière de travailler et de se déplacer,

Une Europe engagée vers la protection de l’environnement, tirant le reste du monde dans la même direction.

Les points de vigilance

Le règlement des déficits publics abyssaux,

La courbe des taux, avec des taux longs repartant à la hausse du fait d’une amélioration de la conjoncture et d’un possible retour de l’inflation,

Une forte remontée des défaillances d’entreprises en 2021 quand les aides s’arrêteront,

Le risque politique d’une montée des extrémismes face à la souffrance sociale.

Perspectives 2021/2022

Clartan Associés s’attend à une forte croissance des bénéfices par actions liée à une croissance d’activité retrouvée et aux efforts réalisés par les entreprises pendant la crise pour baisser leurs coûts. Il existe sur le marché actions, de nombreuses valeurs cotées qui possèdent un fort potentiel de hausse de leur valorisation, surtout dans une perspective de long terme, d’où une forte anticipation de rebond en 2021 et 2022.

Parmi toutes ces valeurs, 4 sont particulièrement intéressantes à détenir en portefeuille :