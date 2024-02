Nous sommes convaincus que l’environnement de croissance actuel favorise les fonds de dette émergente aux dépens de leurs homologues développés. Au niveau macroéconomique toutefois, l’évolution de la situation sur les marchés obligataires développés au cours de l’année à venir sera déterminante. C’est pourquoi nous demeurons prudents à court terme.

Si la plupart des marchés émergents enregistrent une croissance économique relativement solide, l’influence extérieure exercée par les conditions qui prévalent sur les marchés développés, actuellement confrontés à un environnement de croissance, d’inflation et de taux incertain, pourrait être source de volatilité pour les marchés obligataires émergents.

Ailleurs, le risque de défaut représente toujours une menace potentielle. Comme sur les autres marchés du crédit, les taux de défaut devraient augmenter durant l’année à venir, sans toutefois que les chiffres s’envolent en dehors de segments en crise tels que l’immobilier chinois, la Russie et l’Ukraine. Dans cet environnement de taux élevés et de croissance atone, les émetteurs de dette corporate émergente ont néanmoins l’avantage de présenter un endettement au plus bas et une couverture des intérêts au plus haut depuis dix ans.

Cela étant dit, nous anticipons tout de même un certain nombre de défauts parmi les entreprises les plus fragiles, en proie à des problèmes opérationnels et financiers. Notons que les investisseurs sur les marchés tant émergents que développés ont aujourd’hui tendance à être beaucoup moins indulgents vis-à-vis des entreprises en difficulté qu’ils ne l’étaient par le passé, ce qui renforce l’importance de la sélection de titres.

D’un point de vue sectoriel, plusieurs thèmes recèlent selon nous des opportunités sur les marchés émergents, entre autres le développement des infrastructures de télécommunications et les énergies renouvelables. Sur les trois à cinq prochaines années, des opportunités structurelles devraient émerger dans ces secteurs, dont l’infrastructure sera renforcée dans l’ensemble des pays émergents et dont les activités recèlent d’ordinaire un potentiel de croissance structurelle. S’agissant des télécommunications en particulier, le potentiel de croissance sur les marchés tels que l’Afrique de l’Est, de l’Ouest et du Sud est considérable. Dans ces régions, plusieurs millions de personnes vivent aujourd’hui sans accès au réseau 4G.

Nous sommes en outre séduits par le dynamisme des marchés émergents en matière d’innovation dans le segment des obligations à impact. Les premières obligations négociables qui ont été émises dans le monde, qu’elles soient bleues, axées sur la biodiversité ou encore sur l’égalité hommes-femmes, étaient toutes trois issues de l’univers émergent, qui devrait être le berceau de nouvelles innovations au cours des 12 à 18 prochains mois.