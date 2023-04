La Journée de la Terre célébrée la semaine dernière nous rappelle une fois de plus qu’il est urgent de changer de cap pour protéger l’environnement et, en fin de compte, l’humanité des conséquences négatives du changement climatique. Le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), récemment publié par les Nations unies, avertit également que le rythme et l’ampleur des mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique ne sont pas suffisants à l’heure actuelle.

L’un des problèmes les plus urgents à résoudre est celui du secteur des transports. Les transports sont actuellement responsables de 26 % des émissions de CO2 en Europe et, alors que d’autres secteurs ont réussi à réduire les émissions de CO2, les émissions ont augmenté de 7 % dans le secteur des transports par rapport à 1990. Des investissements ciblés sont nécessaires de toute urgence pour transformer l’infrastructure existante afin de permettre une décarbonisation rapide, le passage à la mobilité électrique en étant un excellent exemple. L’Europe est sur la bonne voie en ce qui concerne l’adoption des véhicules électriques par rapport à de nombreuses autres régions, mais elle doit encore combler d’importantes lacunes en termes de fabrication de véhicules électriques, de chaînes d’approvisionnement et d’installation de bornes de recharge.

L’Europe représente un tiers du parc mondial de véhicules électriques et abrite un cinquième des stations de recharge. Au troisième trimestre 2022, les ventes européennes de véhicules électriques représentaient 11,9 % des ventes totales de voitures dans l’UE, contre seulement 2,4 % il y a trois ans. Les estimations de l’industrie suggèrent que cette part passera à 29,9 % d’ici 2025 et atteindra 70,7 % d’ici 2030, dans le but d’atteindre l’objectif ultime de l’UE, à savoir que toutes les ventes de voitures neuves soient à zéro émission d’ici 2035. Cependant, cette expansion du parc européen de véhicules électriques marque une divergence significative entre les ventes de véhicules électriques et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules électriques sur le continent.

Selon nous, les points suivants doivent impérativement être pris en compte :

Le nombre de véhicules électriques en circulation par station de recharge - La directive de 2014 sur les infrastructures de carburants alternatifs (AFID) réglemente le déploiement des équipements publics de fourniture de véhicules électriques et recommande aux États membres de l’UE d’atteindre 10 véhicules électriques par chargeur public d’ici à 2020. À l’exception des Pays-Bas, de l’Italie et de la Grèce, tous les grands pays de l’UE n’ont pas encore atteint ce chiffre.

Les mesures d’expansion actuelles doivent tenir compte de la demande future - Bien qu’ils représentent moins d’un dixième du parc total de véhicules électriques dans l’UE, les Pays-Bas comptent près d’un tiers de l’infrastructure de bornes de recharge. Dans ce pays, l’infrastructure de bornes de recharge est construite en prévision de la croissance de l’utilisation des véhicules électriques.

Avantages des bornes de recharge rapide - L’Espagne et le Portugal ont réussi à augmenter leur consommation moyenne de KW par véhicule électrique de manière significative par rapport à la moyenne de l’UE en garantissant un plus grand nombre de bornes de recharge rapide, qui peuvent desservir un plus grand nombre de véhicules électriques que les bornes de recharge lente.

Pour atteindre l’objectif sectoriel de l’UE en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici la fin de la décennie, il faudra d’abord que 42,8 millions de véhicules électriques circulent dans l’UE d’ici 2030. Deuxièmement, le taux d’installation hebdomadaire de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques dans l’UE doit passer d’environ 1 000 en 2021 à plus de 20 000 d’ici à 2030. Cela impliquerait une installation moyenne de 5 600 à 14 000 points de charge par semaine entre 2021 et 2030. Dans l’état actuel des choses, le taux d’installation hebdomadaire de points de charge est environ un sixième plus lent que le scénario conservateur de l’ACEA, qui prévoit l’installation de points de charge d’ici 2030.

Pour atteindre ces objectifs, les investissements nécessaires devront être répartis entre l’infrastructure de recharge, la modernisation des systèmes de distribution d’électricité et des transformateurs à des fins d’e-mobilité et l’augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable. Alors que les modèles d’investissement ont mûri et que les gouvernements ont apporté leur soutien aux deux derniers domaines, le financement de l’infrastructure de recharge elle-même n’a pas suivi.

Le manque de capitaux pour répondre au besoin important de bornes de recharge s’explique en partie par l’absence de soutien gouvernemental pour guider les investisseurs dans l’infrastructure, par le fait que le secteur s’apparente à un "Far West" avec des acteurs de toutes formes et de toutes tailles poursuivant des stratégies différentes et par le fait que peu de bornes de recharge présentent les caractéristiques d’infrastructure que les investisseurs jugent attrayantes du point de vue de l’allocation de portefeuille, à savoir la garantie de rendements défensifs à long terme et à faible volatilité.

Des initiatives visant à mobiliser des capitaux privés sont nécessaires de toute urgence. Bien que les capitaux affluent de plus en plus vers l’infrastructure de recharge, ils sont loin d’être suffisants pour atteindre le niveau d’expansion requis et faire progresser la transformation nécessaire sur les routes d’Europe au rythme voulu.