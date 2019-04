Pour les investisseurs, les opportunités se font rares en Europe. Elles n’ont pas pour autant disparues. Quelques actifs prime offrent encore des rendements supérieurs à 5% :

les entrepôts logistiques sur des marchés tels que le Danemark, la République tchèque, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Roumanie et la Belgique, ainsi que le sud de la France pour les actifs industriels

les bureaux et centres commerciaux à Athènes et à Bucarest

les centres et parcs commerciaux au Royaume-Uni et en France

En Europe, le taux de rendement moyen des bureaux dans les quartiers centraux d’affaires s’élève à 3,7 %, alors que les centres commerciaux génèrent 4,8 % et les entrepôts logistiques 5,4 %. Les investisseurs cherchant à obtenir des rendements plus élevés peuvent rechercher des opportunités Core+ / value added dans les pays nordiques et en Europe du Sud pour les bureaux, dans les villes secondaires d’Europe du Sud et de l’Est pour la logistique, au Royaume-Uni et en Espagne pour le commerce, et en Europe du Sud et centrale pour les logements construits spécialement pour les étudiants.

Marcus Lemli, Head of European investment et CEO of Savills Allemagne, souligne : « Dans ce contexte probablement durable de taux d’intérêt bas, les écarts de rendement resteront attractifs pour ceux qui investissent dans l’immobilier européen. La plus faible probabilité d’une hausse des taux d’intérêt continuera d’attirer des capitaux dans l’immobilier européen, les emprunteurs pouvant accéder à la dette à moindre coût. Le composant européen du taux de rendement des bureaux dans les quartiers centraux d’affaires prime a atteint 11 points de base, soit 3,7 % entre janvier 2018 et janvier 2019, tout en offrant un écart de rendement attrayant de 250 points de base sur le coût de la dette à long terme. »

Eri Mitsostergiou, Director Savills European Research, ajoute : « Pour les investisseurs à la recherche de rendements supérieurs, il existe des opportunités Core+ / value added dans les segments de marché dotés de fondamentaux solides, tels que les bureaux secondaires. La plupart des capitales européennes souffrent d’un manque d’offre, en particulier dans les zones centrales. Par conséquent, la demande de bureaux de qualité situés dans des zones périphériques bien connectées est solide, et les loyers sont stables ou en hausse. Ce type d’opportunités Core+ / value added peut être trouvé à Stockholm, Copenhague, Milan, Madrid, Barcelone, Oslo ou Paris, avec des rendements compris entre 5,25 % et 6 %, voire plus dans le cas des rénovations et des nouveaux développements. Les rendements peuvent même dépasser 6 % pour les bureaux des villes secondaires au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède et en Belgique. »