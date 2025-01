Le géant danois de l’industrie pharmaceutique et de l’amaigrissement Novo Nordisk a vu son action bondir de plus de 10 % après la publication de données prometteuses sur la phase II de son médicament Amycretin. Cette remontée, qui intervient après une baisse de 40 % depuis l’été dernier, a ajouté 45 milliards de dollars à la valeur boursière de l’entreprise, ce qui en fait à nouveau la société la plus précieuse d’Europe.

L’Amycrétine, un médicament potentiel de nouvelle génération pour la perte de poids, a montré une efficacité supérieure à celle du Wegovy, le produit phare de Novo, ce qui suscite des espoirs quant à sa capacité à devenir la prochaine poule aux œufs d’or. L’amycrétine présente également l’avantage d’être administrée par voie orale, ce qui est un atout majeur par rapport au Wegovy injectable et au Zepbound d’Eli Lilly.

Si cette dernière étude n’aura pas d’impact sur les bénéfices à court terme de Novo, elle renforce sa position à long terme sur le marché de plus en plus concurrentiel de la perte de poids. Ce marché attire de plus en plus l’attention, Wegovy et Zepbound devant générer des ventes combinées de 5,5 milliards de dollars en 2024. Les analystes estiment que le marché mondial des médicaments amaigrissants pourrait atteindre 130 milliards de dollars d’ici à 2030. Bien qu’il soit trop tôt pour prédire la taille et les leaders du marché, la publication des données d’aujourd’hui est une étape positive pour Novo.

Les données sur l’amycrétine donnent un coup de pouce après les résultats décevants de la phase III du CagriSema, le médicament amaigrissant de Novo, en décembre. L’action a chuté de 20 % à la suite de cette publication, ce qui a soulevé des questions sur l’avantage concurrentiel de Novo.