Le monde change. Vieillissement de la population, raréfaction des ressources, puissances émergentes, transition énergétique, intelligence artificielle... Tous ces sujets font notre actualité : ce sont les mégatendances. Et avec elles des enjeux d’avenir à l’origine d’interrogations multiples. Gouvernements, ONG, entreprises, citoyens..., nous sommes tous concernés et nos investissements aussi.

MÉGATENDANCES, POUVEZ-VOUS NOUS PRÉCISER CE TERME ?

Ce terme « mégatendances » ou « tendance de fond » a été popularisé au début des années 80 par John Naisbitt, auteur du bestseller éponyme « Megatrends ». Il désigne les transformations majeures qui se déploient sur plusieurs décennies et transforment durablement le monde dans lequel nous vivons. Chez CPR AM, nous les regroupons en quatre catégories : les changements démographiques & sociaux, les mutations économiques, les révolutions technologiques et les défis environnementaux. Toutes ces transformations nécessitent des réponses de la part des entreprises, notamment via des adaptations de leurs modes de production et de distribution.

VOUS AVEZ LANCÉ CPR INVEST - MEGATRENDS EN DÉCEMBRE 2017, POUVEZ-VOUS REVENIR SUR LA GENÈSE DU FONDS ET SA PHILOSOPHIE ?

Depuis le lancement de CPR Silver Age en 2009 et la création d’un pôle d’expertise en actions thématiques pour le Groupe Amundi chez CPR AM en 2015, nous nous positionnons comme un acteur de référence sur l’investissement en actions thématiques. Lorsque nous présentons nos stratégies, deux questions reviennent systématiquement : comment identifi er et capturer la bonne thématique ? Comment identifier le bon point d’entrée pour investir ? Alors en créant CPR Invest – Megatrends, nous avons souhaité proposer une solution clé en main, pour les investisseurs, qui réponde notamment à ces deux questions.

Megatrends est un fonds de fonds actions thématiques qui vise à capter les tendances que nous considérons les plus porteuses à long terme et remportant les convictions des gérants à court terme, selon le cycle de marché identifié.

COMMENT EST DÉFINI L’UNIVERS D’INVESTISSEMENT ?

L’univers d’investissement se compose majoritairement des fonds actions thématiques gérés au sein du Groupe Amundi et bénéfi ciant de ces tendances de long terme. Les gérants de Megatrends bénéficient ainsi de la proximité des gérants de chaque thématique et des échanges qu’ils ont en continu ensemble. Sont représentés aujourd’hui dans l’univers les thèmes du vieillissement de la population, le défi alimentaire, les nouvelles tendances de consommation, l’émergence des classes moyennes, les nouveaux pôles d’influences économiques, les innovations de rupture dans tous les domaines, l’urbanisation, les énergies et ressources naturelles, …

L’UNIVERS DE DÉPART EST TRÈS CONCENTRÉ. COMMENT EST DÉTERMINÉ L’ALLOCATION ?

L’allocation de CPR Invest – Megatrends est déterminée mensuellement à la suite du comité d’allocation thématique qui réunit l’ensemble des gérants de l’équipe Actions Thématiques. Conduit sur la base des scénarios macro- économiques de CPR AM, il permet d’échanger et analyser les événements et tendances sur les secteurs, facteurs & styles qui pourraient impacter de façon positive ou négative l’univers. Au préalable, chacun des fonds de l’univers est analysé de façon qualitative et quantitative afin d’identifier ses risques et opportunités intrinsèques. La proximité avec les gérants des fonds composant l’univers est donc un atout majeur. Ces 2 étapes permettent aux gérants d’établir leurs convictions sur l’exposition à chacune des thématiques à détenir. Le poids de chaque fonds est ensuite contrôlé par un modèle de risques développé en interne, qui combine des indicateurs de volatilité et de corrélation. Le portefeuille final - composé d’environ 8 à 10 fonds - résulte ainsi de la combinaison des convictions ajustée du risque.

Au-delà de son objectif d’investissement, le portefeuille final répond ainsi à un double objectif : capter structurellement le potentiel de croissance de long terme des thématiques tout en ajustant le portefeuille des risques et du cycle de marché.

Cela permet de dynamiser ou préserver de façon tactique la performance du portefeuille.

QUELLE EST L’ALLOCATION ACTUELLE DU PORTEFEUILLE ?

Le contexte de croissance économique globale synchronisée devrait soutenir les marchés actions sur le moyen terme. Néanmoins, quelques sources de volatilité demeurent à court terme. Les investisseurs recherchent donc des supports bénéficiant de facteurs propres de croissance et décorrélés de l’environnement macroéconomique.

Nos convictions principales se portent vers nos stratégies « Silver Age » et « Lifestyles ». Ces deux fonds en lien direct avec la consommation mondiale, - respectivement consommation des seniors et nouveaux styles de vie & modes de consommation - sont particulièrement adaptés au contexte de marché actuel.

Global Disruptive Opportunities nous apparaît, par ailleurs, comme un actif décorrélant en investissant sur des valeurs qui créent de nouveaux marchés. A l’inverse, nous sommes peu exposés aux Infrastructures pour qui l’environnement de taux d’intérêt bas n’est pas favorable avec des valeurs au profil quasi obligataire. Le portefeuille est aujourd’hui composé de 10 fonds.

QUELQUES MOTS SUR LES GÉRANTS :

La gestion est assurée par Florian Peudevin et Guillaume Uettwiller. Florian et Guillaume ont participé à la création de la thématique Mégatendances et gèrent le fonds ensemble depuis. Florian participe à la gestion des thématiques Vieillissement et Restructurations. Guillaume prend part quant à lui à la gestion de CPR Silver Age. Pour la gestion de ce fonds de fonds internes, la proximité avec les gérants des fonds de l’univers est essentielle. Le binôme peut ainsi s’appuyer sur l’expertise de toute l’équipe.