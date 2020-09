YT Boon, Directeur de la recherche Asie chez Neuberger Berman, et Hari Ramanan, CIO des fonds centrés sur la recherche, publient un livre-blanc dédié au thème d’investissement des nouvelles connectivités.

« Presque tous les aspects de notre vie sont susceptibles d’être changés par l’arrivée de la 5G, c’est pourquoi nous pensons que comprendre la véritable ampleur et la profondeur de ce thème d’investissement signifie bien plus que simplement comprendre l’industrie des semi-conducteurs et des télécoms », explique YT Boon, Directeur de la recherche Asie et co-gérant du fonds actions thématique Neuberger Berman 5G Connectivity.

Ce livre-blanc s’appuie sur des exemples de fournisseurs de technologies, de produits ou de services clés dans chaque grande catégorie de ce thème d’investissement afin de donner une idée de son ampleur et de sa complexité. Ces entreprises ne sont pas connues de tous et leur pertinence sur les thèmes de la 5G et de la 6G est sans doute sous-estimée. Et c’est ce qui fait justement de la recherche spécialisée et de la gestion active des éléments nécessaires à une stratégie d’investissement sur la 5G réussie : les thèmes d’investissement de nouvelle génération nécessitent en effet des investisseurs de nouvelle génération.

La révolution 5G devrait transformer nos vies et nos entreprises

Note de synthèse :

Le thème d’investissement 5G ne concerne pas seulement les fabricants d’infrastructures réseau et les producteurs de semi-conducteurs.

Neuberger Berman identifie un large éventail d’opportunités dans trois grandes catégories d’investissement 5G, à savoir les infrastructures réseau, l’internet des objets ainsi que les applications et les services.

Infrastructure réseau : Au-delà des stations à antennes

Le nitrure de gallium (GaN) et les lasers optiques pour les multiplexeurs optiques d’insertion/extraction reconfigurables (ROADM) seront essentiels pour augmenter la vitesse et la capacité de nos réseaux de communication pour la 5G.

La demande de testing augmente à mesure que les réseaux deviennent plus sophistiqués.

Sur cette catégorie, Neuberger Berman identifie notamment des opportunités potentielles dans des entreprises comme Sumitomo Electric, RFHIC, Qorvo, Infineon, Lumentum, II-IV Inc, Keysight Technology, Anritsu.

Internet des objets : Au-delà des smartphones

La 5G a la capacité de rendre possible, pour la première fois, une réalité augmentée, virtuelle et même "étendue" sans faille, ce qui augmente la demande de capteurs 3D et de lasers à émission de surface à cavité verticale (VCSEL) qui en sont un élément clé.

Les smartphones plus coûteux augmenteront probablement la demande de produits et de services secondaires, tels que les garanties et les assurances des appareils.

Sur cette catégorie, Neuberger Berman identifie notamment des opportunités potentielles chez Lumentum, II-IV Inc, AMS, Assurant et Asurion.

Applications et services : Au-delà des télécoms

La 5G est susceptible d’accroître l’utilisation de l’informatique dématérialisée, déplaçant de plus en plus nos activités et nos processus de travail vers la totale mobilité et rendant la sécurité des réseaux encore plus critique.

Sur cette catégorie, Neuberger Berman identifie notamment des opportunités potentielles dans des structures telles que ServiceNow, Zendesk, Zscaler, OKTA et Crowdstrike.

6G : Au-delà de 5G

La 6G sera probablement parmi nous plus tôt que vous ne le pensez, peut-être dès 2028.

En plus d’amplifier les tendances de la 5G, Neuberger Berman est convaincu que la connectivité 6G créera un grand nombre de nouvelles applications pour l’intelligence artificielle.

Ces exemples d’opportunités potentielles d’investissement 5G soulignent pourquoi une capacité de recherche couvrant tous les secteurs industriels est une condition préalable afin de saisir correctement le thème.

YT Boon, Directeur de la recherche Asie chez Neuberger Berman, conclue : « Nous pensons que la connectivité est un thème d’investissement qui convient bien mieux à la gestion active qu’à la gestion passive. Nous pensons aussi qu’une capacité de recherche couvrant tous les secteurs industriels est une condition essentielle pour identifier les investissements dans la connectivité qui combinent le mieux son potentiel de croissance avec des valorisations raisonnables. Sans cette capacité de recherche, une stratégie d’investissement 5G et 6G risque potentiellement d’être soit un simple portefeuille de télécoms et de semi-conducteurs, soit un portefeuille trop diversifié de tout et de rien. »

Découvrez ce livre blanc en intégralité sur le site de Neuberger Berman : « Investir dans la connectivité : Au-delà des télécoms, au-delà de la 5G »