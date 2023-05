Je me souviens très bien que, lors de mon premier emploi en 2007, un collègue s’est précipité à l’agence Northern Rock la plus proche et rejoint les rangs de ce qui ressemblait littéralement à une ruée sur les banques ». Aujourd’hui, à l’ère du numérique, personne ne s’est précipité à la Silicon Valley Bank, à la Signature Bank ou au Credit Suisse, mais, comme nous le savons tous, le résultat a été le même. La complexité du système financier fait qu’il est souvent très difficile de repérer les failles avant qu’il ne soit trop tard. Et nous sommes toujours déconcertés par le fait que de soi-disant "experts" sortent de ces modèles d’événements - après la tempête - pour parler des produits financiers incriminés qui ont créé la perte de confiance, comme s’ils savaient depuis le début qu’il s’agissait de risques évidents dans l’entreprise.

Comme dans d’autres secteurs, les investisseurs peuvent gagner de l’argent en investissant dans les banques, mais nous pensons que les risques l’emportent généralement sur les rendements potentiels.

Un pari sur l’avenir

Les banques sont des modèles d’entreprise complexes à comprendre et à analyser. Ce sont de vastes structures où des instruments financiers élaborés sont créés et échangés chaque jour. La gestion des risques est extrêmement importante et il est essentiel pour une direction générale d’être efficace et de savoir clairement où se situent les dangers. Mais c’est là que réside le problème de l’investissement dans les banques : il peut être très difficile pour les investisseurs de comprendre pleinement les risques qui se cachent sous les différents portefeuilles bancaires. Une petite fuite peut entraîner un naufrage, et lorsque l’investisseur s’en aperçoit, il est parfois bien trop tard. Un système bancaire qui fonctionne nécessite de la confiance, et si le marché a le sentiment que les fondations se fissurent, tous les investisseurs et épargnants ne pourront pas bénéficier d’une porte de sortie. À notre avis, l’investissement dans les banques nécessite une attention particulière, un pari sur les "inconnues méconnues" et une bonne dose de chance.

Cependant, la principale raison pour laquelle nous évitons le secteur dans nos portefeuilles aujourd’hui réside dans la banalisation de l’industrie et l’absence de pouvoir de fixation des prix à long terme. Combien de cartes bancaires avez-vous dans votre portefeuille (physique ou virtuel) à l’heure actuelle ? Au Royaume-Uni, par exemple, la concurrence est telle que les agences bancaires locales se transforment en salons de toilettage ou en cafés, alors que les banques exclusivement numériques prennent des parts de marché aux grandes enseignes qui disposent d’une infrastructure traditionnelle.

Les prix les plus bas l’emportent

Existe-t-il vraiment une différence entre un prêt hypothécaire A et un prêt hypothécaire B, si ce n’est le prix ? Les clients des banques ont tendance à se tourner vers les produits qui coûtent le moins cher, ce qui signifie que les rendements plus élevés observés au début d’un cycle de taux d’intérêt sont susceptibles d’être rapidement arbitrés. Au cours des décennies précédentes, la transparence des prix était relativement faible, tandis que la fidélité des clients était relativement élevée. L’ère numérique a considérablement renforcé la transparence des prix et réduit la solidité des relations avec les clients, ce qui se traduit par un environnement encore plus difficile en matière de marges. Pour compenser, certaines banques choisissent de créer des produits plus complexes, d’offrir des prêts plus agressifs ou d’abaisser les seuils de risque, ce qui augmente la probabilité d’un naufrage.

Bien que l’avance technologique puisse également donner à une banque des avantages matériels en termes de coûts et une meilleure expérience utilisateur - ce qui se traduit par des rendements plus élevés - nous considérons le secteur dans son ensemble comme une industrie à long terme et à faible rendement, pleine de menaces concurrentielles et de réglementations de plus en plus strictes.

De meilleures opportunités

Ces facteurs nous amènent à penser qu’il existe des opportunités plus intéressantes en dehors des grandes institutions bancaires. Au cœur de notre processus d’investissement, nous recherchons des entreprises disposant d’avantages concurrentiels et d’un pouvoir de fixation des prix. Ces avantages peuvent provenir d’un réseau, de produits innovants ou de la force de la marque. Au sein du secteur financier, nous pensons que certaines opportunités existent, parmi lesquelles Nexi, le fournisseur italien de services de paiement numérique. L’entreprise dispose d’un avantage de réseau en tant que leader du marché italien, ce qui lui permet de tirer parti de sa base de coûts. Les paiements numériques continuent d’augmenter en Italie, prenant des parts de marché aux paiements en espèces. L’abandon de l’argent liquide profite également aux prélèvements fiscaux et au soutien du gouvernement. En contrôlant le marché, Nexi dispose d’un élément de pouvoir de tarification dans le taux qu’il facture aux commerçants pour l’utilisation de la plateforme. La valorisation et les opportunités de marché à long terme restent attrayantes.

En conclusion, nous voulons nous concentrer sur les entreprises qui peuvent offrir des rendements attrayants supérieurs au coût du capital sur le long terme. Il est vrai qu’à certains moments du cycle économique, la sous-pondération des banques peut nuire à la performance d’un fonds ou d’un portefeuille. À long terme, cependant, nous sommes convaincus que les pressions concurrentielles, le renforcement de la réglementation et la transparence des prix aboutiront à un secteur où les rendements reviendront probablement au coût du capital ou à un niveau inférieur.