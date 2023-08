En ce mois de juillet 2023, l’économie mondiale présente toujours une image nuancée pour les investisseurs, avec autant d’opportunités que de défis. En regardant vers le paysage économique de juin, les marchés ont montré leur résilience, avec des performances positives des actions et des rendements négatifs correspondants sur les marchés obligataires, indiquant la résurgence de la corrélation inverse entre ces classes d’actifs.

D’un point de vue macroéconomique, les principales économies occidentales ont fait preuve de résilience face à l’inflation élevée, avec une inflation globale en ralentissement et une inflation de base persistante. En conséquence, les banques centrales envisagent d’augmenter leurs taux directeurs davantage, entraînant une réévaluation de la partie courte des courbes de taux des principales zones monétaires au cours du mois.

Opportunités : optimisme prudent et investissements sélectifs

Lynceus Partners regarde le cycle économique avec un optimisme prudent et continue de privilégier les secteurs et les actions bien capitalisés et disciplinés en termes de dépenses. Le secteur des services financiers, en particulier, est susceptible de bénéficier des taux directeurs plus élevés à travers le monde.

Les marchés de la dette, la dette publique et le crédit aux entreprises, continuent d’offrir des niveaux de rendement attractifs. Cependant, les investisseurs doivent se préparer à une certaine volatilité des courbes de rendement cet été. En outre, les actifs défensifs tels que l’or conservent leur attrait en tant que couverture du risque précieuse au sein d’un portefeuille diversifié.

De plus, la volatilité actuelle sur les marchés des taux et des changes offre aux investisseurs avisés des opportunités à explorer via les produits structurés.

Risques : politiques des banques centrales et confiance économique

Bien que certains risques, tels que le plafond de la dette américaine, ne se soient pas matérialisés, trois principaux risques persistent. Premièrement, une erreur de politique de la part de n’importe quelle banque centrale pourrait déclencher la panique sur les marchés financiers. Deuxièmement, une crise de confiance des investisseurs quant à la solidité du cycle économique reste une préoccupation. Enfin, un ralentissement significatif de la croissance économique dans les principales économies occidentales pourrait représenter des risques pour le marché.

Recommandations d’investissement : les dividendes et les sociétés technologiques à l’honneur

Compte-tenu du positionnement optimiste mais prudent de Lynceus Partners, nous recommandons d’investir de manière sélective sur le marché. Les deux grands thèmes d’investissement que nous voyons sont les entreprises avec des dividendes conséquents et les sociétés technologiques proposant du matériel consommable.

Dans un contexte caractérisé par une croissance économique lente et une inflation qui est censée baisser, la résurgence des dividendes offre une opportunité d’investissement attractive. Face aux incertitudes économiques, les entreprises offrant des dividendes importants démontrent une stabilité des revenus et des structures de coûts, offrant un profil de risque moins volatile dans l’univers des actions. En effet, les dividendes offrent aux investisseurs des rendements prévisibles, constituant une protection contre la dévaluation de la monnaie pendant les périodes d’inflation. En investissant dans des entreprises à fort rendement en dividendes, les investisseurs peuvent bénéficier d’une combinaison intéressante de flux de revenus fiables et de préservation de leur pouvoir d’achat. Cette stratégie offre non seulement stabilité et protection en période économique difficile, mais leur permettent également de tirer profit du potentiel de croissance à long terme de ces entreprises. La distribution de dividende des entreprises européennes devrait atteindre un nouveau record en 2023, démontrant ainsi leur résilience face aux défis économiques et renforçant la confiance des investisseurs dans les fondamentaux économiques solides et les solutions innovantes.

Investir dans le secteur des objets connectés s’avère être une stratégie prometteuse dans le paysage économique actuel. Comparées aux logiciels, les entreprises productrices d’objets connectés présentent une volatilité moindre, ce qui les rend plus résilientes en période de ralentissement économique. La nécessité de mises à jour et de remplacements de matériel assure une demande continue, offrant aux investisseurs une stabilité et une valeur ajoutée sur le long terme. De plus, les entreprises technologiques produisant du matériel consommable, tels que les semi-conducteurs avec des micro-puces ou les entreprises de l’Internet des objets (IoT) qui alimentent les maisons, les voitures ou les téléviseurs intelligents, offrent des opportunités d’investissement prometteuses. Avec une position concurrentielle solide et une protection contre une concurrence accrue, les entreprises liées aux objets connectés ont un avantage, ce qui en fait une option attractive pour les investisseurs souhaitant tirer profit des innovations et à exploiter le potentiel de la transformation numérique.

Approche prudente face à la volatilité des actions

Alors que les niveaux actuellement bas de la volatilité implicite présentent un risque haussier, Lynceus Partners recommande de faire preuve de prudence vis-à-vis de produits reposant principalement sur la vente d’options pour générer du rendement. Nous estimons que de meilleurs points d’entrée pour de tels produits pourraient émerger plus tard dans l’année.

Alors que nous arrivons à la fin du mois de juillet, le paysage économique mondial reste à la fois prometteur et exigeant. Avec une approche prudente et un regard attentif sur les tendances émergentes, les investisseurs peuvent se positionner pour tirer parti des opportunités tout en se protégeant contre les risques potentiels.