Le fonds a changé de nom et devient « Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund », et il devient classé comme un produit financier de l’article 9 en vertu du règlement sur les informations financières durables (SFDR).

Muzinich & Co. fait évoluer son fonds Global High Yield vers un portefeuille bas carbone, classé en article 9 selon le règlement SFDR

Le fonds s’adresse aux investisseurs souhaitant intégrer une approche bas carbone dans leur allocation sur le high yield mondial, en visant un flux régulier de revenus, une appréciation du capital à long terme et une volatilité limitée

Ceci marque une étape importante dans la démarche de réduire l’empreinte carbone de l’ensemble de l’offre de produits de la société

Le fonds est enregistré pour la vente sur les principaux marchés européens, au Royaume-Uni, et à Singapour.

L’objectif du fonds est de viser une efficacité carbone élevée par rapport à l’univers mondial du high yield. À plus long terme, Muzinich vise à aligner progressivement la trajectoire climatique du portefeuille sur l’objectif Net Zero d’ici 2050 ou avant, conformément à l’objectif de l’Accord de Paris.

Outre l’objectif climatique cœur du fonds, celui-ci applique un ensemble d’exclusions fondées sur des critères socialement responsables et de bonne conduite des entreprises, ainsi que des normes strictes de gestion des risques ESG.

Brian Nold, gestionnaire de portefeuille, commente : "Le fonds combine l’expérience considérable de Muzinich dans la gestion de portefeuilles de crédit High Yield avec la volonté de développer des stratégies qui répondent aux objectifs climatiques des investisseurs. Le changement climatique étant au premier plan, nous nous attachons à faire évoluer notre gamme de produits pour l’adapter à l’évolution des besoins de nos clients. Ce fonds offre une approche bas carbone du high yield mondial tout en visant la génération de revenus et l’appréciation du capital à long terme avec une volatilité limitée."

Archie Beeching, directeur de l’investissement responsable, ajoute : "Chez Muzinich, nous avons l’habitude d’intégrer des exclusions socialement responsables dans les portefeuilles dédiés des clients. Nous nous concentrons de plus en plus sur l’urgence climatique et considérons qu’il est du devoir des gestionnaires d’investissement de trouver des moyens de soutenir une réduction des émissions mondiales de carbone conformément à l’Accord de Paris. L’année dernière, notre gamme de fonds UCITS a connu une réaction très positive de la part de nos clients en termes de flux, en partie grâce à des engagements accrus en matière d’objectifs et de rapports de durabilité. Nous pensons qu’il s’agit d’un grand pas en avant et que cela nous aidera à consolider notre engagement à réduire l’empreinte carbone de notre gamme de fonds de façon plus large au fil du temps". M. Beeching a ajouté : "Cela est conforme à l’engagement récent de la société envers l’initiative "Net Zero Asset Managers" (NZAMI)2. Il s’agit d’une étape importante que nous sommes impatients de déployer à travers notre offre d’investissement".