Depuis le 1er janvier 2018, les marchés actions des pays émergents ont affiché des performances très contrastées lorsque celles-ci sont rapportées en euros. L’Amérique latine a notamment bénéficié de la bonne performance du Mexique, dont le marché a progressé de +29%, contrastant avec le Brésil et sa performance négative de -13%. En Asie, l’Inde a enregistré des performances nettement positives (+53%), compensant ainsi le repli observé en Chine (-25%). Concernant la région EMEA, l’Arabie Saoudite et le Nigéria ont connu une bonne dynamique, avec des hausses respectives de +63% et +7%.

Notre analyse

Les marchés émergents regroupent des pays présentant une forte hétérogénéité, ce qui explique en partie les écarts de performance observés au cours des cinq dernières années. Certains d’entre eux disposent d’une économie tirée par l’industrie pétrolière, d’autres doivent faire face à une inflation élevée liée à l’érosion de leur devise, d’autres encore disposent d’une économie partiellement planifiée. Ces performances sont également tributaires de la conjoncture économique mondiale. À l’heure actuelle, l’incertitude économique subsiste, notamment en raison de l’inflation et des taux d’intérêt élevés. En Chine, le secteur immobilier reste par ailleurs sous pression et les tensions géopolitiques persistent avec les États-Unis, ce qui accentue la volatilité à court terme sur les marchés émergents.

Néanmoins, la perspective d’un ralentissement de l’inflation pourrait inciter la Fed à adopter une politique monétaire plus accommodante au cours des prochaines années, créant un environnement plus favorable sur les marchés émergents. Ces derniers pourraient dès lors attirer davantage de capitaux étrangers. En dépit des risques à court et moyen terme, les niveaux de valorisation des marchés émergents sont en effet redevenus attractifs après plusieurs années de sous-performance notable. Pour investir sur ces marchés, il reste essentiel d’examiner attentivement les forces et faiblesses propres à chaque pays au sein de cet univers d’investissement très diversifié.