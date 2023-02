En 2022, les prix des cryptomonnaies ont dégringolé. Le resserrement des conditions financières mondiales a en effet affecté les segments les plus risqués des marchés financiers, ce qui a été très médiatisé et a encouragé certains investisseurs à considérer les actifs numériques comme un phénomène purement spéculatif.

L’écosystème des actifs numériques est certes habitué aux variations de volatilité, mais l’implosion du troisième stablecoin Terra USD (LUNA), des plateformes de prêts en cryptos Celsius et BlockFi, du hedge fund Three Arrows Capital et de la plateforme d’échange FTX rend la situation difficile pour les cryptomonnaies.

La période 2017-2022 rappelle la crise des dot.com : à l’époque, le nombre d’utilisateurs avait augmenté de manière fulgurante (graphique 1), et les investisseurs avaient accordé beaucoup de valeur à des modèles économiques spéculatifs, voire frauduleux.

Graphique 1 – Schémas d’adoption des cryptomonnaies

Source : Banque mondiale, Crypto.com, estimations Robeco, 2021.

Derrière tout cela, cependant, des tendances profondes continuent de se développer, basées sur la technologie blockchain sous-jacente qui enregistre des transactions pour lesquelles l’authenticité et l’intégrité des données n’ont pas besoin d’être validées par une autorité externe. C’est ce que l’on appelle le Web3, c’est-à-dire l’Internet de troisième génération, qui repose sur les concepts fondamentaux de décentralisation, d’ouverture et de plus grande utilité pour l’utilisateur. Les blockchains, les contrats intelligents et les tokens redonnent du pouvoir aux utilisateurs sous forme de propriété. Pour résumer, Internet a d’abord été en lecture seule (Web1), puis en lecture-écriture (Web2) avant d’être aujourd’hui en lecture-écriture-possession (Web3).

La réglementation devrait restaurer la confiance en 2023

Les progrès visant à combler le vide juridique en matière de cryptomonnaies sont lents, en grande partie parce que la réglementation arrive toujours bien après l’innovation et que la technologie blockchain est relativement nouvelle. Mais le cycle 2022 qui a été marqué par l’implosion de modèles économiques opaques et inutilement complexes (phénomène aggravé par un effet de levier important, un manque de supervision, la non-séparation des tâches et une gestion des risques insuffisante) a fait pression sur les régulateurs mondiaux.

En 2023, nous pensons que les autorités de régulation finiront par prendre des mesures concrètes pour restaurer la confiance et légitimer l’utilisation des actifs numériques et de la technologie sous-jacente dans l’économie générale. Les normes réglementaires devraient atténuer les risques baissiers tout en favorisant l’innovation – un objectif intégré dans les projets de loi les plus récents.

En 2022, l’UE a publié son projet de règlement sur les marchés des crypto-actifs (« Markets in Crypto-Assets agreement » ou MiCA), tandis qu’aux États-Unis, la Maison-Blanche a présenté des recommandations issues de ses recherches en la matière (« First-Ever Comprehensive Framework for Responsible Development of Digital Assets »).

Il est probable que les acteurs de la finance décentralisée (DeFi) seront bientôt obligés de détenir 100 % de réserves lorsqu’ils émettront des stablecoins, de publier davantage d’informations sur leur bilan lorsqu’ils contracteront des prêts, de limiter la concentration d’actifs et de promouvoir une gestion des risques plus prudente. Une réglementation claire renforcerait la confiance et l’engagement des utilisateurs, de même que la création par les développeurs de solutions aux problèmes du monde réel.

Regain d’intérêt des développeurs malgré l’effondrement de l’intérêt spéculatif

Malgré une année 2022 tourmentée, l’intérêt pour les cryptomonnaies et le Web3 ne cesse de croître. En dépit de la baisse d’activité des usagers, Coinbase comptabilisait 108 millions d’utilisateurs vérifiés à la fin septembre, soit 48 % de plus qu’un an auparavant. Plus significatif encore, Alchemy, une plateforme de développement de blockchain destinée aux usagers du Web3, a indiqué dans son rapport de développement du Web3 que le nombre de téléchargements depuis les deux grandes bibliothèques Ethers.js et Web3.js avait quasiment triplé l’année passée et dépassé le 1,5 million par semaine (graphique 2).

Graphique 2 : Téléchargements depuis Ethers.js et Web3.js

Source : Web3 Developer Report, Q3 2022.

Le fait que l’intérêt spéculatif des cryptomonnaies ait baissé alors que le développement de la technologie sous-jacente continue de croître rapidement est une très bonne nouvelle, car cela indique que l’accent n’est plus sur le prix des tokens, mais sur le potentiel disruptif de la blockchain.

Régler des problèmes du monde réel

Au-delà des faits médiatisés, une révolution silencieuse est à l’œuvre à mesure que des start-up et des entreprises utilisent la blockchain pour modifier et améliorer la façon dont elles mènent leurs activités. C’est le cas par exemple de MGM qui recourt à des mini-contrats intelligents pour vendre des billets de concert assortis d’avantages préférentiels, de JP Morgan qui traite plus de 430 milliards de dollars de transactions repo intra-day tokenisées, et de Walmart, qui tokénise sa chaîne d’approvisionnement afin de réduire de 7 jours à 2,2 secondes le temps de traçage des aliments. La figure 3 présente une liste non exhaustive d’exemples actuels.

Figure 3 : Des utilisations concrètes diverses et en augmentation

Source : analyse Robeco.

Du point de vue de l’investisseur, les potentiels défis qui émergent pour les entreprises existantes de cloud computing et de stockage du Web3 constituent une évolution intéressante. Alors que les groupes tels que Google, Amazon et Dropbox offrent les meilleures solutions de cloud, l’ère du Web3 permet la fourniture de ces services pour un coût bien moindre et une efficacité et flexibilité bien supérieures. Tout cela grâce potentiellement à une plateforme de cloud computing décentralisée et open source qui met en lien ceux qui « possèdent » des capacités informatiques inutilisées et ceux qui en « ont besoin », sur la base de contrats transparents, validés et suivis entre les parties.

Seule limite, la créativité

Si un cadre réglementaire approprié est établi et que le dynamisme actuel est maintenu, alors la créativité sera la seule limite au potentiel de la blockchain. En fait, si les problèmes à résoudre dans le monde réel sont innombrables, l’expression de ce potentiel n’en est encore qu’à ses tout débuts, et il est essentiel de continuer à suivre les évolutions. Dans le cadre de notre stratégie actions FinTech, nous investissons dans plusieurs entreprises qui tirent parti de la technologie blockchain en se positionnant en amont (approche « picks and shovels »). Peu d’investissements dans les actions cotées offrent une exposition à la montée des actifs numériques, mais nous suivons les évolutions avec grand intérêt et restons ouverts aux opportunités.