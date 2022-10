Selon Paul Wick, l’un des domaines de la technologie qui a fait preuve de résilience est celui des logiciels de sécurité. Même si l’économie devait entrer en récession dans les mois à venir, il devrait être payant d’investir dans les bénéficiaires des tendances à long terme du marché technologique. Paul Wick et son équipe basée dans la Silicon Valley estiment que l’industrie des semi-conducteurs et des équipements de semi-conducteurs offre les meilleures opportunités d’investissement à court et à long terme.

Les valeurs technologiques redeviennent intéressantes : les semi-conducteurs offrent des opportunités

Le rapport risque-rendement des valeurs technologiques s’est considérablement amélioré après les fortes corrections du marché des 18 derniers mois. Le secteur technologique a connu l’exubérance puis le pessimisme du marché en un court laps de temps. Cependant, nous pensons que la technologie est une tendance séculaire et non une mode passagère. En particulier, le domaine des logiciels de sécurité a fait preuve d’une bonne résilience. Même si l’économie entre en récession dans les mois à venir, nous pensons qu’il est payant d’investir dans les entreprises qui bénéficient des tendances à long terme du marché technologique. Nous pensons que le secteur des semi-conducteurs et des équipements pour semi-conducteurs offre les meilleures opportunités d’investissement à court et à long terme.

La demande de semi-conducteurs croît au-delà du cycle

L’industrie des semi-conducteurs a longtemps été considérée comme un secteur hautement cyclique, sujet à des périodes d’investissement en dents de scie, et a donc tendance à se négocier avec une décote par rapport aux multiples de bénéfices du marché global. Toutefois, au cours de la dernière décennie, le secteur est devenu moins cyclique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’industrie a connu une énorme consolidation et les entreprises restantes se sont davantage concentrées sur la rentabilité que sur le gain de parts de marché, comme c’était le cas par le passé. Deuxièmement, les marchés finaux dans lesquels les semi-conducteurs sont utilisés ont dépassé les PC et les téléphones portables. Comme l’a montré la pénurie mondiale de semi-conducteurs, les puces sont désormais des composants nécessaires partout : dans les voitures et les véhicules électriques, dans les infrastructures des centres de données pour soutenir l’explosion du transfert de données sur Internet, dans l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’Internet des objets (IoT).

La complexité croissante de la production de puces informatiques plus rapides et plus puissantes nécessite des installations coûteuses et spécialisées. On ne s’attend plus à ce que les puces à haute performance soient moins chères, mais dans de nombreux cas encore plus chères. Nous pensons donc pouvoir participer avec notre fonds aux grandes tendances technologiques à long terme, telles que le cloud computing et l’Internet des objets, en investissant dans des valeurs de semi-conducteurs dont la valorisation est inférieure à celle des valeurs Internet et des logiciels.

Les perspectives du secteur technologique

À l’heure actuelle, les marchés se concentrent sur une éventuelle récession d’ici à la fin de 2022 et au début de l’année prochaine, qui pourrait également frapper durement l’industrie des puces. Mais si l’on regarde au-delà, dans deux ou trois ans, nous pensons qu’il y a de bonnes chances que les entreprises se portent bien. En outre, l’environnement réglementaire s’améliore en Europe et aux États-Unis. Des crédits d’impôt et des subventions ont été introduits pour réduire le risque géopolitique de la Chine et encourager la production locale de puces.

La technologie est un secteur caractérisé par d’importants moteurs à long terme. En particulier, le paysage logiciel est en train de changer avec le logiciel en tant que service et le cloud computing, créant une forte demande de puissance de calcul, de stockage et de connectivité par le biais de centres de données et de fournisseurs de services à une échelle hypersonique. L’augmentation de la puissance de calcul permet la diffusion de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. La téléphonie 5G et l’expansion des réseaux nécessitent également un pourcentage beaucoup plus élevé de puces informatiques dans les appareils. Dans le cadre de la demande d’électronique grand public, l’émergence du "Smart Everything" ou de l’Internet des objets se poursuit, ce qui entraîne l’apparition d’un nombre croissant d’appareils électroniques dotés d’une puissance de calcul et d’une connectivité dans la technologie industrielle, les "wearables", les haut-parleurs intelligents, etc. Nous voyons un autre moteur de croissance dans l’augmentation des dépenses technologiques des entreprises pour répondre aux exigences structurellement plus élevées des modèles de travail hybrides, mais aussi pour renforcer leur cybersécurité.