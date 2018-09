Les investisseurs européens ont fait les frais des turbulences du marché durant le mois d’août. La crise de la monnaie turque, ainsi que l’élargissement des spreads souverains italiens se sont traduits par une sous-performance des actifs européens par rapport à leurs homologues américains – marchés d’actions et crédit à haut rendement. Les actifs des marchés émergents, en particulier le crédit souverain et les devises, ont été lourdement pénalisés.

Dans l’univers des hedge funds, les stratégies CTA ont surperformé et dégagé des rendements positifs de l’ordre de 2-3 % en fonction l’indice de référence. Leurs expositions longues aux obligations et aux actions se sont révélées lucratives. Sur le plan géographique, leur positionnement prudent sur les actions européennes s’est avéré bénéfique, mais leurs positions courtes sur les obligations américaines ont eu une incidence négative, compte tenu de la chute des rendements des bons du Trésor. En parallèle, au niveau des matières premières, leurs positions longues sur l’énergie/courtes sur l’or, ont généré des gains.

En revanche, les stratégies Global Macro et L/S Equity ont sous-performé. Les fonds Macro des marchés émergents ont été très affectés par l’effondrement de la devise turque et ses ramifications sur les changes émergents, tandis que d’autres ont pâti de leurs positions longues sur les devises nordiques, qui se sont dépréciées à la fois face au dollar et à l’euro.