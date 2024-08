La récente édition 2024 de l’étude European Fund Selector Study (EuroFSS), menée par Research in Finance en collaboration avec Neuberger Berman, qui a recueilli les avis de 886 sélectionneurs de fonds européens (dont 108 en France) travaillant à la fois pour les particuliers et les institutionnels, a mis en évidence la démocratisation en cours des marchés non-cotés, avec une augmentation nette de 29% par rapport à l’an dernier des allocations ou recommandations d’allocation en Private Equity pour les sélectionneurs s’adressant à la clientèle retail, et de 9% pour les institutionnels.

Toutefois, des différences significatives ont été observées entre les pays : les sélectionneurs espagnols étant particulièrement enthousiastes à l’égard du private equity, avec une augmentation nette de 41% de sélectionneurs ayant augmenté leurs positions au cours de l’année écoulée, suivi par la Suisse (32%) et l’Italie (23%). En France, l’augmentation nette est de 14% (37% des sélectionneurs interrogés ont augmenté leur allocation, 23% l’ont réduite et 40% l’ont gardée inchangée).

Les perspectives de la classe d’actif semblent particulièrement prometteuses aux sélectionneurs s’adressant à la clientèle retail puisque 26% prévoient d’augmenter leurs positions sur le private equity au cours de l’année à venir, tandis que ce chiffre est de 4% pour les institutionnels.

Après avoir montré la voie l’année dernière, les sélectionneurs suisses et espagnols sont de nouveau ceux en Europe qui prévoient d’augmenter le plus leur allocation au cours de l’année à venir, avec une évolution nette de respectivement 30% et 28%. En France, ce chiffre est de 19%.

Alors que le growth equity était considéré comme le segment phare du private equity l’année dernière, les sélectionneurs retail et institutionnels ont identifié les opérations de LBO small et mid-cap comme le secteur le plus attractif dans l’environnement de marché actuel.

L’essor du format ELTIF s’accélère également, plus de la moitié des sélectionneurs européens étant familiarisés, et notamment deux tiers des sélectionneurs du Benelux et d’Italie (contre seulement 23% au Royaume-Uni).

José Cosio, responsable des clients intermédiés au niveau mondial (hors-US) chez Neuberger Berman, commente : « Il est évident que le format ELTIF, que Neuberger Berman a été l’une des premières sociétés de gestion à adopter, gagne du terrain auprès des investisseurs en Europe. Cette évolution s’explique par le fait que les investisseurs cherchent à diversifier leur portefeuille et à obtenir des rendements solides à long terme. Nous continuons à observer un flux important de transactions sur la plateforme non-cotée de Neuberger Berman, d’une valeur de 115 milliards de dollars, avec en moyenne 11 transactions par semaine dans le cadre de co-investissements. Ce volume continue de permettre à l’équipe d’adopter une approche très sélective pour construire un portefeuille diversifié d’investissements directs en private equity aux côtés des gérants de premier plan. Compte tenu de ce pipeline abondant d’opportunités d’investissement, soutenu par l’allocation croissante aux véhicules ELTIF, nous pensons que ce format deviendra le standard de l’accès aux stratégies non-cotées pour les investisseurs dans les années à venir. »