Au cours des dernières années, à l’exception de 2016, les SMID caps européennes ont systématiquement réalisé des performances supérieures à celles des grandes capitalisations. Malgré le retour marqué de la volatilité en début d’année, ce segment de marché continue à bien se comporter.

Un segment qui surperforme depuis le début de l’année

Sur les quatre premiers mois de l’année, différentes tendances de marché se sont succédé. En janvier-février, la volatilité des marchés actions a bondi dans son ensemble, mais elle a surtout affecté les grandes capitalisations, celles-ci étant à la fois pénalisées par les ventes d’ETF et par le mauvais parcours des « bond-proxys » en période de hausse des taux. La faible proportion de « bond-proxys » au sein des petites capitalisations a permis à ses dernières d’être moins affectées. A partir du mois de mars, une deuxième phase d’incertitude est apparue avec les craintes relatives aux mesures protectionnistes de Donald Trump et aux déboires de Facebook.

Sur cette période, les titres ayant le mieux résisté sont les valeurs défensives. Enfin, en avril, nous avons assisté à une normalisation du marché, avec une rotation sectorielle en faveur des titres cycliques (« value »).

Dans cet environnement mouvementé, les SMID caps ont continué à surperformer les grandes capitalisations. De janvier à avril, le MSCI Europe Large Caps a en effet enregistré une performance de +0,04% (au 27 avril), alors que le MSCI Europe Small Caps s’est affiché à +1,20%.

Une bonne dynamique appelée à se poursuivre

Cette belle performance devrait perdurer cette année, portée par la solidité des fondamentaux économiques de ces sociétés.

Pour 2018, la croissance des bénéfices des SMID caps européennes est attendue autour de 19 à 20%. Ces attentes sont clairement supérieures à celles des grandes capitalisations, qui devraient voir la croissance de leurs bénéfices s’établir aux alentours de 12 à 13% cette année. Ce constat n’est pas surprenant car cette tendance est structurelle, les petites entreprises ayant par nature un meilleur potentiel de croissance que les grandes entreprises déjà matures sur leur marché.

Les petites capitalisations présentent également l’avantage d’être plus exposées au marché domestique que les sociétés de grande taille. Or, la conjoncture européenne est actuellement l’une des plus porteuses grâce à la reprise en cours.