Selon une nouvelle enquête [1] menée par le fournisseur européen d’ETF Tabula Investment Management Limited, la plupart des investisseurs professionnels européens, y compris les fonds de pension, les gestionnaires de fonds et les gestionnaires de fortune, qui gèrent collectivement plus de 250 milliards de dollars, pensent que la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG) continuera à surpasser de nombreuses économies développées en termes de croissance du PIB. Cela devrait à son tour influencer positivement l’accélération du marché obligataire de la région.

En raison de la forte croissance économique, les comtés de la région voient leur cote de crédit s’améliorer. Parmi les investisseurs professionnels interrogés par Tabula, 77% s’attendent à une augmentation de cette tendance, avec 16% prévoyant une augmentation spectaculaire.

Tabula a récemment lancé le Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (TGCC LN), qui offre une exposition à un large portefeuille d’obligations d’État libellées en USD émises par les six pays du CCG : Arabie Saoudite, EAU, Qatar, Oman, Bahreïn et Koweït.

Au cours des cinq prochaines années, 90 % des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine européens s’attendent à ce que le niveau d’émission d’obligations par les gouvernements du CCG augmente, et 36 % d’entre eux prévoient une hausse considérable. Le niveau annuel moyen des émissions d’obligations du CCG est actuellement d’environ 80 milliards de dollars, et près de la moitié des sondés s’attendent à ce qu’il atteigne environ 85 milliards de dollars cette année, 33 % d’entre eux prévoyant même des chiffres plus élevés.

« La région du CCG connaît une croissance et une expansion du marché Fixed Income, ce qui témoigne de la maturation de l’environnement économique et fiscal dans la région », déclare Michael John Lytle, CEO de Tabula.

« Cette tendance fait du marché Fixed Income du CCG une option attrayante pour les investisseurs qui souhaitent élargir leur recherche de rendement et diversifier leurs portefeuilles. »

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (TGCC LN)

TGCC vise à répliquer l’indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (l’indice ; ticker : EGCC Index). Développé par Tabula, l’indice est composé d’environ 100 obligations d’État notées AA à B et libellées en USD. Pour être incluses dans l’indice, les obligations doivent avoir une échéance minimale de 1 an et un encours minimal de 500 millions de dollars US. L’indice offre actuellement une exposition à six pays du CCG et applique un plafond de 25 % par pays. L’indice a un rendement actuel de 5,2 % et une durée de 7,8 ans.

Le Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (TGCC LN) est coté à la Bourse de Londres, avec 35 millions de dollars d’actifs courants.