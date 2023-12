Dans une récente enquête de WisdomTree [1], 36 % des investisseurs institutionnels ont indiqué qu’ils cherchaient à augmenter leur allocation aux actifs numériques et aux cryptomonnaies. L’investissement dans des actifs numériques est susceptible d’augmenter le potentiel de rendement d’un portefeuille multi-actifs. Chez WisdomTree, nous avons effectué plusieurs simulations en allouant 1 à 5 % des fonds d’un portefeuille multi-actifs aux actifs numériques. Dans tous les cas, sur le long terme [2], le rendement annuel du portefeuille d’actifs numériques était plus élevé que celui d’un portefeuille traditionnel d’actions/obligations à 60/40, avec seulement une légère augmentation de la volatilité. Il est à noter que dans notre simulation, le portefeuille illustratif doit être rééquilibré au moins une fois par trimestre afin de limiter les risques de perte.

Illustration 1 : Le portefeuille avec actifs numériques a surperformé le portefeuille 60/40 traditionnel

Source : WisdomTree. Période simulée : de décembre 2014 à août 2023. Les performances historiques ne garantissent pas les performances futures, et tout investissement est susceptible de perdre de la valeur.

Amélioration du contexte macroéconomique

À l’heure actuelle, le marché des cryptomonnaies semble connaître une dynamique positive et le contexte macroéconomique paraît s’améliorer. Le cycle de hausse des taux d’intérêt est potentiellement derrière nous et les marchés semblent anticiper des taux d’intérêt plus bas pour l’année prochaine. Cette situation pourrait se révéler positive pour les crypto-actifs. Nous avons également observé que la liquidité des banques centrales, qui avait baissé de décembre 2021 à décembre 2022, s’est lentement améliorée, ce qui pourrait également être positif pour les actifs numériques.

Illustration 2 : Liquidité du marché et prix du Bitcoin

Source : WisdomTree, Bloomberg, 20 novembre 2023. Les performances historiques ne garantissent pas les performances futures, et tout investissement est susceptible de perdre de la valeur.

Prix du bitcoin influencé par l’approbation potentielle d’un ETF Bitcoin au comptant et le halving du Bitcoin en 2024

Le Bitcoin, qui domine largement le marché des cryptomonnaies avec une part de plus de 50 %, pourrait être influencé par l’approbation très probable des fonds indiciels cotés en bourse (ETF) adossés au Bitcoin au comptant aux États-Unis. L’approbation de cette enveloppe d’ETF permettrait aux conseillers en patrimoine et aux investisseurs institutionnels d’investir facilement dans le plus important des actifs numériques, de manière efficace et à très bas coût. Nous avons rédigé ici un article relatif à nos attentes concernant les changements dans le paysage concurrentiel aux États-Unis si les ETF Bitcoin au comptant étaient approuvés. Il est possible que des dizaines de milliards, voire plus d’une centaine de milliards de dollars américains dans quelques années, soient investis dans des produits cryptographiques au comptant aux États-Unis.

L’année prochaine, l’approbation potentielle d’un ETF Bitcoin au comptant pourrait coïncider avec le halving du Bitcoin, un événement lors duquel le nombre de nouveaux Bitcoins attribués aux mineurs de Bitcoins par bloc sera réduit de moitié, passant de 6,25 à 3,125 Bitcoins. Cela signifie que les mineurs de Bitcoins auront une quantité moindre de Bitcoins à vendre sur le marché, ce quipourrait entraîner un déséquilibre significatif entre l’offre et la demande, et par conséquent une augmentation des prix en raison de la disponibilité réduite de Bitcoins sur le marché.

Halving du Bitcoin

Source : WisdomTree. Les performances historiques ne garantissent pas les performances futures, et tout investissement est susceptible de perdre de la valeur.

Les principales blockchains dans la course vers la scalabilité

Au cours du dernier mois environ [3], nous avons constaté une augmentation du prix de l’Ethereum, le deuxième crypto-actif le plus important, avec 17 % de capitalisation boursière sur le marché des cryptomonnaies, ainsi que du Solana, un autre réseau de contrats intelligents populaire qui compte pour moins de 2 % de la capitalisation boursière de ce même marché. Nous pensons qu’il est fort probable qu’un ETF Ether au comptant soit également lancé après celui de l’ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis. Ethereum et Solana sont tous deux en course pour mettre à niveau leurs blockchains vers des formes plus évolutives. Ethereum a reporté sa mise à niveau de scalabilité Proto-Danksharding au début de l’année 2024, et Solana a introduit sa mise à niveau de scalabilité Firedancer dans le testnet Solana. Il devrait être lancé dans le réseau principal de Solana début 2024.

Plusieurs réseaux de couche 1 ont été lancés en 2021 au cours du dernier marché haussier des cryptomonnaies, époque à laquelle la blockchain Ethereum n’était pas en mesure de faire face à un grand nombre de transactions, ce qui entraînait des frais de transaction très élevés dans le réseau. Bien que Solana ait été conçu pour être une version plus rapide et moins onéreuse, le réseau a souffert de problèmes de stabilité. Solana peut néanmoins compter sur une base de développeurs très fidèle, ce qui, selon nous, attire particulièrement les investisseurs institutionnels. Solana représentant à peine moins de 2 % de la capitalisation boursière du marché des cryptomonnaies, de nombreux investisseurs institutionnels considèrent que Solana pourrait offrir un potentiel de hausse plus important qu’Ethereum.

Des mises à niveau de scalabilité sont absolument nécessaires pour qu’un véritable marché grand public puisse émerger. Les blockchains doivent pouvoir gérer un grand nombre de transactions à un prix très bas et en quelques secondes. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.

La simplification du paiement des transactions sur la blockchain, un autre facteur potentiel

L’une des principales caractéristiques des paiements sur la blockchain réside dans leur nature décentralisée. Cela permet d’éliminer le recours aux banques et autres intermédiaires. Les transactions sont consignées sur des registres décentralisés, devenant ainsi immuables et sécurisées au cours du processus. Fondées sur des règles, les blockchains utilisent du code qui s’exécute automatiquement lorsque les conditions sont remplies. À l’heure actuelle, il est nécessaire de détenir par exemple de l’Ether ou du Solana dans son portefeuille cryptographique pour effectuer une petite transaction directement sur la blockchain. Nous pensons que cette nécessité est trop contraignante. Par exemple, les expérimentations menées par Visa nous semblent très intéressantes, dans la mesure où les utilisateurs pourraient potentiellement payer leurs transactions mensuelles de blockchain avec une carte de crédit, au lieu d’avoir à payer des frais de transaction chaque fois qu’une petite transaction est effectuée sur la blockchain.

Un marché haussier durable nécessite des cas d’utilisation remarquables

Les deux cas d’utilisation les plus répandus pour les blockchains aujourd’hui sont les devises tokenisées ou les stablecoins, généralement le dollar américain, et la tokenisation des actifs réels et financiers. Nous avons énuméré un certain nombre de cas d’utilisation potentiels de la blockchain dans notre récent Mensuel crypto. Néanmoins, comme c’est souvent le cas avec les nouvelles technologies, il est très probable que quelque chose de totalement nouveau survienne. Une application nettement supérieure à tout ce que nous utilisons aujourd’hui peut faire sensation sur le marché, et propulser le secteur des cryptomonnaies vers le grand public. Et cela n’apparaîtra évident qu’après coup.