Dans une mise à jour pour les investisseurs, Peter Meany, responsable des infrastructures mondiales cotées, a déclaré : « Certains types d’infrastructures cotées ont souffert pendant l’ère COVID, mais il y a aussi eu quelques points très positifs. Par exemple, les aéroports ont été durement touchés, mais les tours mobiles et les fournisseurs de services publics étaient bien positionnés. »

« En termes de comportement des investisseurs, nous avons constaté de petites sorties de nos fonds d’infrastructure mondiaux cotés en bourse en mars, mais cela a été inversé par de nouvelles entrées depuis avril. De nombreux investisseurs ont vu dans le ralentissement économique une occasion d’accroître leur exposition aux actifs réels et de réduire le risque de leurs portefeuilles au détriment des actions ».

M. Meany s’attend également à ce que les dividendes provenant des infrastructures restent relativement résistants, commente-t-il : « Nous estimons que les dividendes seront en baisse d’environ 10 % cette année, ce qui montre la durabilité des revenus des infrastructures par rapport aux actions ».

Les services publics sont restés très demandés, étant donné qu’il s’agit de services essentiels, et devraient offrir de bonnes opportunités à l’avenir, a déclaré M. Meany.

« Lorsque je regarde le monde qui nous attend, il sera défini par une lutte pour la croissance et des taux d’intérêt bas. Dans le même temps, le monde va s’accélérer vers les énergies renouvelables. Avec tous ces facteurs, les services publics sont bien placés pour fournir un rendement de 3 à 4 %, et en plus de cela, il existe un potentiel de croissance des revenus annuels de 5 à 8 %, grâce à la réparation et au remplacement des vieilles technologies, y compris le passage aux énergies renouvelables ».

Il ajoute que de nombreuses infrastructures durables ont fait leurs preuves au cours de cette période. « Nous pensons que l’accent mis sur les facteurs ESG ne compromet pas les rendements et, en fait, il peut permettre d’obtenir un résultat plus défensif et plus risqué. Nous disposons d’un fonds dédié aux infrastructures durables cotées en bourse qui a affiché de bonnes performances tout au long de cette période », a déclaré M. Meany.

Il n’est pas surprenant que les routes à péage aient été touchées à court terme par les fermetures dans de nombreux pays, mais elles ont commencé à se redresser.

« Les routes à péage ont historiquement été un atout défensif avec des volumes stables et des marges élevées. Toutefois, des fermetures sans précédent ont modifié le profil du trafic routier à péage et la baisse de la demande a entraîné une liquidation. Nous pensons qu’ils ont été mal tarifés depuis lors, et des baisses allant jusqu’à 30 % ont constitué une réaction excessive ».

« Nous voyons déjà l’utilisation revenir à la normale très rapidement. Comme les gens ont repris le travail, nous les voyons éviter les transports publics en raison des risques pour la santé, et la préférence pour les déplacements privés pourrait donc connaître une augmentation à court ou moyen terme en phase de reprise », a déclaré M. Meany.

En revanche, M. Meany s’attend à ce que les aéroports aient une période de reprise plus longue.

« Les vols intérieurs reviendront d’abord, puis les vols régionaux - comme en Europe ou en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais les clients de grande valeur sont internationaux. Par rapport aux vols intérieurs, ils paient jusqu’à trois fois plus cher pour atterrir et dépensent cinq fois plus une fois arrivés. Nous prévoyons donc une période de récupération d’au moins trois ans pour cette catégorie d’actifs. Avant la vérification, nous pensions que les aéroports avaient été surévalués, et donc même après la récupération, nous prévoyons que leur valeur sera rétablie à un niveau inférieur à celui d’avant », a-t-il déclaré.

First State Investments est un investisseur à long terme dans les tours mobiles, qui fonctionnent bien.

« Nous aimons les tours mobiles depuis huit ans, et elles ont bénéficié de la demande à court terme des fermetures ainsi que des tendances à long terme telles que l’évolution vers la technologie 5G. Nous avons vu la croissance s’accélérer, passant de 5-6% de croissance du chiffre d’affaires ces dernières années à 6-8% en raison de certaines des tendances que nous observons ».