Le 24 juillet, l’indice NASDAQ 100 a procédé à un rééquilibrage spécial afin de réduire la concentration de ce que l’on appelle les " magnificent seven" dans l’indice. Les sept actions dont la forte performance cette année a stimulé l’indice sont Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Tesla, Nvidia et Meta (voir la figure ci-dessous).

Figure 1 : Rendements depuis le début de l’année pour le NASDAQ 100 et les sept plus grandes valeurs.

L’indice est généralement reconstitué chaque année en décembre, avec des opportunités de rééquilibrage supplémentaires chaque trimestre. Un rééquilibrage spécial en dehors du calendrier habituel ne se produit que pour la troisième fois dans l’histoire de l’indice, les deux premières fois ayant eu lieu en décembre 1998 et en mai 2011. Selon le NASDAQ, un rééquilibrage spécial peut être déclenché si le poids total des sociétés représentant individuellement plus de 4,5 % de l’indice dépasse 48 %. Sur cette base, le NASDAQ a annoncé son plan de rééquilibrage de l’indice le 7 juillet.

Les nouvelles pondérations ont été appliquées avant le début des transactions le 24 juillet. Le tableau suivant présente les titres dont les positions ont le plus diminué ou augmenté par rapport à la clôture du 21 juillet.

Figure 2 : Les plus fortes baisses et les plus fortes hausses à la date de rééquilibrage

La suite du commentaire original et complet, rédigé par Mobeen Tahir, Directeur de la recherche macroéconomique et des solutions tactiques chez Wisdomtree, intitulé : « What the Nasdaq 100’s special rebalance means for investors ».