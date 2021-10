Les encours de prêts sous moratoire au sein de l’Union Européenne (différé de remboursement des intérêts et du capital pour les particuliers et les entreprises) ont fortement diminué durant les 12 derniers mois, passant de 811 milliards d’euros fin juin 2020 à 123 milliards fin juin 2021. Le solde résiduel de prêts sous moratoires est essentiellement concentré dans trois pays que sont l’Italie, l’Espagne et le Portugal (70% des encours).

Le stock de défauts sur les prêts sous moratoires, échus ou non, a peu augmenté sur la même période, passant de 23 milliards d’euros en juin 2020 à 39 milliards en juin 2021.

Source : Bloomberg calculs LFG

NOTRE ANALYSE

Les prêts sous moratoires étaient la principale source d’inquiétude sur la qualité des actifs des banques durant la pandémie. Les clients en ayant bénéficié pouvaient être considérés comme étant les plus à risque. La réduction rapide de ces encours avec un nombre très limité de défauts est très rassurante. Les données récoltées de façon individuelle auprès des banques elles-mêmes sur les tendances plus récentes sont également très encourageantes.

L’environnement de risque sur le crédit auprès des ménages et des entreprises demeure très favorable aux banques européennes. Le coût du risque devrait rester contenu sur les prochains trimestres.