Ag2R La Mondiale pourrait revoir à la hausse la part du non-coté (private equity et dette privée) dans son portefeuille d’investissement.

A l’occasion d’une conférence de presse, Ag2R La Mondiale a annoncé qu’il pourrait prochainement porter la part de ses investissements dans le non-coté (private equity et dette privée) à 5 % contre 3 % actuellement.

A l’heure d’aujourd’hui, le groupe de protection sociale et patrimoniale « a consacré une enveloppe de plus de 2 milliards d’euros au private equity et à la dette privée dans son portefeuille d’investissement », comme l’a rappelé Jean-Louis Charles, directeur des investissements et du financement Ag2R La Mondiale.

Une présence de plus de 20 ans dans le private equity

Ainsi, à fin mars 2018, Ag2r La Mondiale comptabilisait 570 millions d’euros d’engagements dans le private equity, soit 1 % de son actif général. Cette diversification de la poche actions de son portefeuille a été lancée il y a plus de vingt ans. Il est vrai que malgré son traitement défavorable sous Solvabilité 2, Jean-Louis Charles en attend « un rendement annuel net de frais de 8 à 10 %, contre 7 % pour le CAC 40, dividendes réinvestis ». Du reste, les performances ont été au rendez-vous comme le montre les TRI obtenus depuis 2000 (cf. tableau ci-dessous).

Source : Ag2r La Mondiale

Des investissements plus récents en dette privée

De leur côté les investissements en dette privée génèrent « un taux de rendement moyen de 3,39 % sur des maturités moyennes de cinq ans en financement en direct », a précisé Clément Simard, directeur de la gestion assurantielle taux Ag2R La Mondiale.

Au 31/03/2018, ces investissements se sont chiffrés à 840 millions d’euros, auxquels il faut ajouter 650 millions d’euros investis en fonds de dettes, soit un montant global représentant 2 % de son actif général.

Précisons en effet, que depuis son entrée sur le marché de la dette privée, en 2012, Ag2r La Mondiale investit également sur cette classe d’actifs via des fonds dédiés (Eiffeil Investment Group, BPI France), parallèlement à ses investissements en direct (cf.graphique ci-dessous).