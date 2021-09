Selon une étude réalisée par Tabula Investment Management Limited (« Tabula »), fournisseur européen spécialiste d’ETF obligataires, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fortune prévoient d’investir dans des stratégies qui offrent une protection contre une hausse de l’inflation. Ce sondage a été réalisé auprès de cent gestionnaires de fortune et investisseurs institutionnels au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, qui gèrent collectivement près de 100 milliards de dollars d’encours.

95% des personnes interrogées investissent déjà dans des produits offrant une certaine couverture contre l’inflation. Neuf personnes sur dix (90%) prévoient de modifier leur allocation d’actifs afin d’accroître leur protection contre l’inflation.

Sept gestionnaires de fortune et investisseurs institutionnels sur dix prévoient d’augmenter leur allocation aux ETP obligataires indexées sur l’inflation et huit sur dix aux obligations indexées sur l’inflation (36% de manière considérable).

« Le monde a connu 30 années de faible inflation, principalement du fait de l’effet déflationniste de l’entrée de la Chine et d’autres pays émergents comme le Vietnam et l’Indonésie sur le marché mondial du travail. Cependant, nous commençons à voir un inversement de cette tendance. Ce phénomène, combiné à une évolution vers l’autarcie - les nations se repliant de plus en plus sur elles-mêmes, conduit certains à suggérer que la période actuelle de forte inflation pourrait persister », a déclaré Michael John Lytle, CEO de Tabula. « Les investisseurs professionnels l’ont reconnu et prennent ainsi des mesures pour protéger leurs portefeuilles obligataires contre l’inflation. »

Le US Enhanced Inflation UCITS ETF de Tabula est le seul ETF du marché qui offre une exposition à l’inflation américaine attendue et réalisée. Pour cela, il combine une exposition à un portefeuille d’obligation du gouvernement américain indexées à l’inflation (TIPS) avec une exposition aux attentes d’inflation américaine (US Breakevens 7-10 ans). Avec environ 100 millions de dollars US d’actifs sous gestion, l’ETF suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de fortune en Europe. Le fonds est côté sur les principales bourses européennes.

En ce qui concerne ce type de stratégie qui offre une exposition à un large portefeuille d’obligations américaines indexées sur l’inflation (TIPS) et intègre également une sensibilité aux anticipations d’inflation américaine, 47% des investisseurs professionnels interrogés ont déclaré que ces produits sont « très attractifs » dans l’environnement actuel, et 51% les ont décrits comme « assez attractifs ».