Les initiatives des fournisseurs de trackers se multiplient pour développer de nouvelles stratégies essayant de répondant au mieux aux demandes des investisseurs.

A l’heure où les encours des ETF se rapprochent du seuil symbolique des 10 000 milliards de dollars dans le monde, les fournisseurs de trackers ne cessent d’innover en lançant de nouveaux produits se positionnant sur des axes différents de ceux des indices de référence habituels. Preuve de l’intérêt des investisseurs pour ces ETF de niche, le montant de leur collecte s’est inscrit en forte hausse au cours de ces derniers mois.

Les ETF thématiques

La plupart d’entre eux sont « des ETFs thématiques qui permettent d’investir dans des indices actions composés d’entreprises cotées qui accompagnent les changements et évolutions dans le fonctionnement de notre société et de notre mode de vie », indique Fabrice Barbereau, stratégiste ETF chez Kepler Chevreux. Il peut par exemple s’agir de produits portant sur des thématiques souvent liées aux nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle, la robotique, le cloud, la cybersécurité, les transports autonomes/véhicules électriques, la 5G, le commerce en ligne, l’e-sport mais aussi l’univers des jeux vidéos… Autres thématiques d’investissement apparues récemment : celles relatives aux innovations médicales et au génome, à l’usage thérapeutique de la marijuana, au vieillissement de la population, aux sociétés qui donnent le plus aux hommes politiques américains démocrates ou républicains, mais aussi celles qui misent sur la conquête de l’espace. Toutes ces stratégies sont simples à comprendre pour les investisseurs et « permettent de leur offrir une meilleure diversification », ajoute Fabrice Barbereau.

Les ETF basés sur les crypto-monnaies

D’ailleurs, dans cette même logique de diversification, les trackers répliquant l’évolution des principales crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou encore l’Ethereum ont également vu le jour. Pour l’heure, ces produits sont émis en Europe (Suisse, Allemagne et Suède) et au Canada uniquement. A ce jour, on compte désormais 50 trackers dont les encours dépassent le seuil des 10 milliards de dollars d’après Fabrice Barbereau, compte tenu des flux de collecte enregistrés en 2021 sur les crypto-monnaies (cf graphique).

Source : Kepler Chevreux

Les ETF utilisant des options

Autre innovation récente, les ETF proposant une stratégie d’investissement optionnelle, combinant une position acheteuse sur un indice boursier, avec l’achat et/ou la vente d’une option vanille. L’objectif est alors de générer un rendement supplémentaire dans le cas de la vente d’une option d’achat (call) et/ou de se protéger contre la baisse des cours via l’achat d’une option de vente (put). Le nombre de ces ETF utilisant des options n’a cessé de progresser ces dernières années avec un encours dépassant désormais les 30 milliards de dollars dans le monde, à fin septembre 2021.