Après s’être distingué par sa résilience au premier trimestre 2020 (crise sanitaire), le secteur pharmaceutique avait connu une période de sous-performance notable entre avril 2020 et avril 2021. La tendance est désormais clairement renversée.

Source : Moody’s, données arrêtées au 20 avril 2022.

Notre analyse

L’an dernier, nous signalions que le secteur pharmaceutique faisait face à une situation paradoxale, accumulant une importante contre-performance malgré sa capacité à développer régulièrement de nouveaux traitements. Les investisseurs délaissaient les sociétés pharmaceutiques peu présentes dans la mise au point des vaccins anti-Covid, tout en craignant que les plus impliquées restent faiblement bénéficiaires de leurs succès avec la levée des brevets de fabrication.

La résolution progressive de la crise sanitaire, le conflit en Ukraine, le retour d’une forte inflation et les perspectives de hausses des taux ont provoqué un changement de perception du secteur pharmaceutique. Celui-ci est désormais apprécié pour son aspect défensif face à un contexte économique plus incertain. Les qualités intrinsèques de ces sociétés sont ainsi mieux prises en compte et le secteur retrouve progressivement une valorisation plus en adéquation avec ses perspectives de croissance et de rentabilité.