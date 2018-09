A force de se focaliser sur les grands indices, nous avons peut-être oublié que certains secteurs peuvent augmenter leurs prix de vente quel que soit le cycle économique.

Evolution des indices de prix à la consommation en chine

Source : Hurun Report, Business Insider

En Chine, le média Hurun publie chaque année un indice des prix de produits de luxe. Cet indice dépasse largement celui de l’inflation. En 11 ans, le prix du luxe affiche une hausse de plus de 80%. Sur la période, l’inflation cumulée des prix à la consommation est de l’ordre de 30%. Pendant la crise de 2009, alors que les prix à la consommation baissaient, le prix des produits de luxe a progressé.

Une seule année fait exception. Entre 2014 et 2015, le gouvernement chinois a mis en place un plan massif de lutte contre la corruption. Les ventes des produits de luxe ont baissé et les prix avec. Une fois ce plan exécuté, les ventes ont repris et les prix ont de nouveau fortement progressé.