Par sa taille, sa liquidité et sa diversité, le marché des actions américaines recèle d’atouts pour un investissement de long terme.

Les états-Unis restent, et de loin, la première puissance économique mondiale. Chaque année, c’est près du quart du PIB mondial qui est produit dans ce pays dont la population ne dépasse pourtant pas 5 % de celle de la planète ! L’économie américaine demeure aussi la plus productive des pays développés avec une capacité d’innovation sans équivalent. Par sa taille, sa liquidité et sa diversité, le marché américain reste incontournable dans un portefeuille diversifié. Et les actionnaires minoritaires y sont plutôt bien traités.

Le « track record » des indices américains plaide également en leur faveur. En effet, les indices boursiers américains ont l’habitude de surperformer le reste du monde et les exceptions sont rares depuis trente ans. Ainsi, depuis 1988, seules deux périodes de sous-performance venue des états-Unis ont été recensées : lors du boom japonais de la fin des années 1980, d’une part, et juste avant le déclenchement de la grande crise financière de 2008 qui a vu les marchés émergents prendre momentanément l’avantage, d’autre part.

Révolution digitale, intelligence artificielle : l’avance incontestée des états-Unis

L’épargnant européen peut ainsi exposer judicieusement son portefeuille à un marché qui compte des leaders mondiaux incontournables, notamment dans les domaines de la digitalisation de l’économie (Paypal) et de l’intelligence artificielle (Nvidia) qui ne se résument pas aux GaFam (Google, apple, Facebook, amazon et microsoft). D’autres exemples ? Visa, l’entreprise américaine de technologies de paiements détient non seulement plus de la moitié du marché américain mais aussi 20 % du marché mondial. De son côté, Illumina est devenu en quelques années le numéro un mondial du séquençage aDN avec une part de marché de 90 % !

Connaissez-vous American Tower ? Leader dans la gestion des infrastructures mobiles, l’entreprise pourrait être l’une des principales bénéficiaires de l’arrivée de la 5G. Enfin, CME Group est le principal opérateur boursier américain spécialisé dans le marché des produits dérivés. En période d’aversion au risque, notez que la valeur agit comme un amortisseur de volatilité. Toutes ces valeurs figurent dans le Top 10 des expositions de notre fonds dédié aux valeurs américaines.

OFI INVEST US EQUITY

Un fonds et trois mandats pour s’exposer sur le marché américain Lancé en 2004, OFI Invest US Equity [1] est investi en actions américaines de toutes capitalisations. afin de diversifier l’exposition du fonds à l’ensemble du marché américain, le choix a été fait de constituer trois mandats délégués à des partenaires aux styles de gestion très complémentaires. Edgewood Management (biais croissance et grandes capitalisations), Baron Capital (biais croissance et petites capitalisations) et Kinetics AM(biais value et toutes capitalisations) couvrent ainsi à eux trois un large spectre d’opportunités offertes par le marché américain. L’allocation dynamique entre les trois mandats est ensuite réalisée par l’équipe de multigestion d’OFI am avec pour objectif de surperformer l’indice S&P 500 dividendes nets réinvestis. Ce fonds s’adresse aux investisseurs souhaitant s’exposer sur un temps long aux marchés américains.