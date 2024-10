Les actions du secteur de la santé connaissent des hauts et des bas très proches les uns des autres. Alors que 2023 a été la pire année depuis 1999 en termes de performance relative, le secteur fait partie des meilleurs cette année, avec une hausse d’environ 18 % mesurée par l’indice MSCI World Health Care (en USD). Il convient également de noter que les entreprises européennes du secteur de la santé ont en moyenne mieux performé que leurs homologues américaines.

De nombreuses entreprises européennes développent des projets intéressants. Parmi les titres qui ont le mieux évolué depuis le début de l’année, on trouve la société biopharmaceutique UCB et le groupe suisse de fabrication de médicaments Lonza, qui dispose notamment d’importantes capacités en matière de médicaments biologiques. La société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca a également connu un très bon parcours cette année et semble toujours très prometteuse, notamment au regard de son portefeuille d’oncologie.

La maladie d’Alzheimer - un marché prometteur

L’un des prochains grands marchés sera probablement le traitement des maladies neurologiques. Aux États-Unis, deux médicaments sont déjà sur le marché pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. Même si leur efficacité n’est pas révolutionnaire, ces médicaments offrent aux patients une possibilité de traitement pour laquelle il n’existait auparavant qu’un traitement symptomatique. Il existe donc un énorme besoin non satisfait pour cette maladie dévastatrice. Et nous pensons qu’il y en aura encore plus, car l’industrie se concentre beaucoup sur ce domaine et y investit fortement. Au cours des prochaines années ou de la prochaine décennie, il pourrait y avoir des possibilités de traitement pour de nombreuses autres maladies neurologiques, couvrant tout le spectre des besoins médicaux non comblés pour les maladies neurologiques telles que la maladie d’Alzheimer, les psychoses, la maladie de Parkinson et la dépression.

Le géant pharmaceutique suisse Roche connaît actuellement une renaissance grâce à son mélange de faible valorisation et de portefeuille de produits prometteurs. Un exemple en est le développement d’un médicament contre la maladie d’Alzheimer basé sur la technologie Brain-Shuttle, qui pourrait permettre de surmonter certains des problèmes liés à la transmission du médicament à travers la barrière hémato-encéphalique, rencontrés avec des médicaments similaires déjà autorisés aux Etats-Unis. Cette barrière entre la circulation sanguine et le système nerveux central protège le cerveau contre les substances nocives - mais aussi contre les médicaments à grosses molécules comme les anticorps. En outre, Roche veut accélérer le développement de ses candidats médicaments contre le diabète et l’obésité, et a ainsi le potentiel de servir l’un des marchés pharmaceutiques les plus attractifs du moment.

Le diabète - le marché biopharmaceutique le plus attractif actuellement

Novo Nordisk et Eliy Lilly dominent le marché du diabète et des médicaments contre l’obésité avec leurs médicaments populaires Ozempic, Wegovy, Mounjaro et Zepbound. Eli Lilly a largement dépassé les attentes pour le deuxième trimestre, tandis que Novo Nordisk a connu un trimestre plutôt mitigé, mais a néanmoins fourni des chiffres de croissance très impressionnants. La bourse a fait grimper le cours de l’action d’Eli Lilly d’environ 20 %, tandis que Novo Nordisk est resté à la traîne. Nous ne pensons toutefois pas que beaucoup de changements vont se produire en mal pour le leader danois du secteur, car il ne fait aucun doute que la demande de ces médicaments de perte de poids dépassera l’offre au cours des prochains trimestres et peut-être même des prochaines années.

Traiter la douleur sans opioïdes

En tant que leader mondial des médicaments contre la mucoviscidose, l’entreprise américaine Vertex Pharmaceuticals dessert un marché lucratif. Dans son programme prometteur, elle propose actuellement un médicament pour le traitement de la douleur qui ne contient pas d’opioïdes et n’entraîne donc pas de dépendance. Il est en train de passer la dernière phase avant l’autorisation. Nous pensons qu’il pourrait s’agir d’une grande opportunité pour l’entreprise, étant donné que la dépendance aux opioïdes est aujourd’hui un problème majeur aux États-Unis et que l’espérance de vie moyenne a diminué d’environ cinq ans en raison de la surconsommation d’opioïdes.