La pandémie de Covid-19 a mis en évidence l’importance de se préoccuper du S d’ESG et en particulier la manière dont le capital humain est géré. Les entreprises doivent s’assurer qu’il n’existe pas de préjugés culturels liés au sexe et qu’elles favorisent l’avancement des politiques et des pratiques d’égalité des chances en matière d’emploi.

Des plans d’action spécifiques à l’industrie sont nécessaires pour comprendre et traiter les causes et trouver les solutions permettant de lutter contre l’inégalité entre les sexes. Il y aura et il devrait y avoir un partage des enseignements qui transcendent les industries, de sorte qu’un certain degré de coordination est également nécessaire.

Qu’elles soient nouvelles ou anciennes, les entreprises doivent avoir une conscience aiguë de la viabilité de leur approche commerciale et se demander, en toute honnêteté, si leur stratégie et leur modèle commercial sont pertinents et résistants. La valeur de la bonne gouvernance, y compris la diversité des sexes, est encore plus évidente dans les entreprises qui ont bien géré leurs risques et identifié les opportunités dans cet environnement changeant.