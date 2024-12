Les investissements dans les énergies vertes ont connu une croissance rapide au cours des cinq dernières années. Les pays développés représentent 50% de ces investissements au niveau mondial et la Chine 35%, d’après les données de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) publiées le 16 octobre 2024 dans son « World Energy Outlook 2024 ». La Chine se distingue par une part importante de ces investissements proportionnellement au poids de son économie dans l’économie mondiale, particulièrement rapportée par habitant.

Notre analyse

Les investissements en énergies vertes menés par la Chine prennent de plus en plus de poids dans son économie. Elle maîtrise désormais la majeure partie de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, du raffinage des métaux à la fabrication de composants en passant par le stockage de l’énergie produite, et exporte ainsi massivement. Cette dynamique devrait se poursuivre dans les années à venir, le président chinois s’étant engagé à ce que son pays atteigne un pic d’émissions de CO2 d’ici à 2030.

Le rapport de l’AIE souligne également que la proportion d’investissements dans le domaine des énergies vertes reste encore faible dans les pays émergents hors Chine, malgré la hausse de leur demande énergétique. Les prix des énergies propres sont encore trop élevés et les incitations à leur financement trop limités. La contribution des pays développés à une croissance mondiale décarbonée fera partie des principaux enjeux de la COP29.