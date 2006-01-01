|https://www.next-finance.net/fr
Stratégie
A l’image d’autres gestionnaires d’actifs, Janus Henderson propose désormais des ETF « short duration », se positionnant comme une alternative proposée aux investisseurs pour gérer leurs liquidités.
Dans le détail, ces ETF investissent principalement dans des obligations d’Etat ou d’entreprises ayant des échéances inférieures à trois ans. Ces instruments financiers sont particulièrement appréciés des investisseurs cherchant à limiter leur exposition au risque de taux d’intérêt, qui affecte plus fortement les obligations à plus longue durée.
Une alternative aux placements monétaires
Ainsi, les ETF « short duration » permettent de se positionner sur des actifs peu sensibles aux hausses de taux d’intérêt tout en offrant une alternative aux comptes de dépôt ou aux fonds monétaires traditionnels. En effet, à l’heure actuelle, « ces ETF offrent des rémunérations plus attractives, pour un risque contenu », selon Addison Maier, gérant chez Janus Henderson.
Des risques à prendre en compte
Bien que ces ETF présentent de nombreux avantages, ils ne sont pas sans risques. Les investisseurs doivent notamment prendre en compte le risque de crédit, bien que celui-ci soit généralement limité dans les ETF « short duration » qui se concentrent généralement sur des titres affichant des notations financières de bonne qualité. De plus, bien que la durée de vie limitée des obligations en portefeuille dans ces ETF les rende moins sensibles aux variations de taux, elles ne sont pas non plus à l’abri des chocs économiques et des changements de politique monétaire.
Différents types d’ETF « short duration »
- ETF « Short Duration Government Bond » (Obligations d’État) : Ils investissent dans des obligations souveraines à court terme, offrant le risque de crédit le plus faible.
- ETF « Short Duration Corporate Bond » (Obligations d’Entreprise) : Ils détiennent des obligations émises par des sociétés, offrant généralement un rendement plus élevé en contrepartie d’un risque de crédit légèrement supérieur. Ils peuvent cibler des obligations « Investment Grade » (bonne qualité de crédit) ou « High Yield » (rendement élevé, qualité de crédit inférieure).
- ETF « Short Duration Money Market / Ultra-Short » : Ces produits se situent à l’extrémité la plus courte du spectre, avec une duration souvent inférieure à un an. Ils sont parfois utilisés pour rémunérer des liquidités.
