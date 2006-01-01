Dans le détail, ces ETF investissent principalement dans des obligations d’Etat ou d’entreprises ayant des échéances inférieures à trois ans. Ces instruments financiers sont particulièrement appréciés des investisseurs cherchant à limiter leur exposition au risque de taux d’intérêt, qui affecte plus fortement les obligations à plus longue durée.

Une alternative aux placements monétaires

Ainsi, les ETF « short duration » permettent de se positionner sur des actifs peu sensibles aux hausses de taux d’intérêt tout en offrant une alternative aux comptes de dépôt ou aux fonds monétaires traditionnels. En effet, à l’heure actuelle, « ces ETF offrent des rémunérations plus attractives, pour un risque contenu », selon Addison Maier, gérant chez Janus Henderson.

Des risques à prendre en compte

Bien que ces ETF présentent de nombreux avantages, ils ne sont pas sans risques. Les investisseurs doivent notamment prendre en compte le risque de crédit, bien que celui-ci soit généralement limité dans les ETF « short duration » qui se concentrent généralement sur des titres affichant des notations financières de bonne qualité. De plus, bien que la durée de vie limitée des obligations en portefeuille dans ces ETF les rende moins sensibles aux variations de taux, elles ne sont pas non plus à l’abri des chocs économiques et des changements de politique monétaire.