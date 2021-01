Les progrès réalisés par les organismes de réglementation, l’augmentation des cas d’utilisation de la blockchain des entreprises et un écosystème de paiement contribuent à répondre aux besoins bancaires d’une jeune génération en plein essor.

Pratiquement toutes ces tendances ont été accélérées par les efforts de numérisation mondiale déployés plusieurs années à l’avance pour aider à résoudre les problèmes créés par la pandémie de Covid-19. À notre avis, ces développements confirment que la blockchain fait partie intégrante de la future infrastructure technologique.

La Covid-19 a entraîné des changements considérables dans le monde entier, tant pour les comportements des consommateurs que pour ceux des entreprises. Heureusement, une transformation numérique était bien engagée avant la pandémie, ce qui a permis de résoudre bon nombre des problèmes. Le travail à distance, l’apprentissage à distance, la vidéoconférence, les achats en ligne et les services bancaires numériques sont devenus des applications et des services à part entière qui contribuent à maintenir une société fonctionnelle. Les transformations générationnelles et sociétales qui en résultent ont des implications extraordinaires.

Les systèmes monétaires et économiques ne sont pas à l’abri des changements que nous connaissons dans notre vie personnelle en raison de la pandémie. À notre avis, les circonstances actuelles ont accru l’attrait relatif de certaines technologies de blockchain, notamment le Bitcoin. L’utilité du bitcoin en tant que monnaie a été ouvertement examinée pendant une décennie - avec une bonne raison en l’absence d’une société numérique. Un moyen d’échange viable doit être une réserve de valeur et doit être stable et liquide. En d’autres termes, il doit présenter un faible risque et des coûts de transaction peu élevés. Cela n’a pas été le cas historiquement pour le Bitcoin. Cependant, nous pensons que cela est en train de changer.

Aujourd’hui, les paiements sans contact, la banque numérique et une toute nouvelle génération d’investisseurs utilisant des applications pour effectuer des transactions sont apparus. Ensemble, ils constituent un argument convaincant en faveur de l’évolution de la viabilité. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, nous avons vu les autorités des banques centrales imprimer des billions de dollars et leurs équivalents en dollars depuis le début de la pandémie, ce qui a entraîné une explosion de la masse monétaire mondiale en dollars.