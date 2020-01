Cela a notamment été perceptible lors de la formation d’un gouvernement de coalition Ligue/5 étoiles en Italie au printemps 2018 (le spread 10 ans entre l’Italie et l’Allemagne était directement monté bien au-delà de 200 points de base) ou encore lors des mouvements de contestation sociale au Chili en octobre/novembre 2019 (très forte dépréciation de la devise et forte baisse des marchés actions).

On aurait pu s’attendre à ce que la hausse des inégalités économiques favorise les partis de gauche mais, comme le montre l’économiste Thomas Piketty [ 14 ] en se focalisant sur les États-Unis, la France et le Royaume-Uni sur la période 1948-2017, les partis de gauche ont perdu au fil du temps le soutien des électorats les moins diplômés, qui ont été les perdants des grandes évolutions économiques de ces dernières décennies, et sont progressivement devenus des partis d’élites.

Pour Fukuyama, « cela pose un défi pour la démocratie car ce type de leaders tend à se dresser contre les institutions : ils s’opposent aux tribunaux, aux médias, aux technocrates et aux institutions de contrôle qui se trouvent sur leur chemin. » Selon lui, les leaders populistes promeuvent des politiques économiques populaires à court terme mais désastreuses à long terme [ 13 ]. Alors que le populisme avait d’abord fait référence aux gouvernements d’Amérique latine dans les années 1980, puis à certains pays post-communistes des années 1990 et 2000, le fait nouveau de ces dernières années a été l’émergence d’une nouvelle vague de populisme dans des pays occidentaux où la démocratie est solidement installée.

De plus en plus de travaux universitaires parviennent à la conclusion que les inégalités économiques sont l’un des phénomènes à l’origine des mouvements populistes dans les pays développés.

Plusieurs banques centrales des pays développés (BCE [ 9 ] [ 10 ], Banque du Canada [ 11 ], Banque centrale australienne [ 12 ]) ont indiqué récemment que la montée des inégalités de revenus était l’une des causes de la baisse des taux neutres (taux d’intérêt réels d’équilibre). En effet, un certain nombre de banques centrales ont connu et/ou connaissent encore des difficultés à normaliser leurs politiques monétaires.

Pour le papier, une baisse de 1 point de l’indice de Gini (un indicateur d’inégalité valant 0 quand tous les individus perçoivent le même revenu et 100 quand un individu perçoit la totalité des revenus d’un pays) se traduit par une hausse cumulée du PIB de 0,8 point sur les cinq ans qui suivent (soit 0,15 point de croissance par an). Un document de travail du FMI de 2017 [ 8 ] intitulé Inequality Overhang a montré que les effets des inégalités de revenus sur la croissance étaient non-linéaires : une hausse des inégalités a un impact d’autant plus négatif sur la croissance que les inégalités sont déjà élevées.

La montée des inégalités pose un certain nombre de problèmes pour l’économie et pour la croissance de long terme.

Toutefois, les chercheurs montrent que les réalités sur le marché du travail diffèrent grandement en fonction de la taille des entreprises : ils concluent que pour les grandes entreprises (plus de 10 000 employés), 42 % de l’augmentation de la variance des rémunérations entre 1978 et 2013 a eu lieu au sein des entreprises, car les rémunérations médianes y ont baissé [ 6 ] et les rémunérations des 10 % d’employés les mieux payés ont fortement augmenté.

Un papier publié au Quarterly Journal of Economics en 2018 [ 5 ] se focalisant sur les Etats-Unis a montré que l’augmentation de la dispersion des rémunérations sur la période 1978-2013 résultait aux 2/3 de l’augmentation de la dispersion entre entreprises et à 1/3 de l’augmentation de la dispersion au sein des entreprises.

La compréhension des mécanismes d’augmentation des inégalités au sein des entreprises et entre entreprises fait encore l’objet de recherches et de débats académiques.

Cette fragmentation géographique entre les grandes villes et le reste du pays se retrouve notamment en France et au Royaume-Uni, ce qui nourrit le sentiment que certains territoires sont abandonnés.

David Autor a montré qu’aux États-Unis, les individus à hauts salaires se sont concentrés dans les grandes villes lors des dernières décennies et le lien entre la proportion d’individus disposant d’un diplôme universitaire et la taille des villes s’est considérablement renforcé. Un document de travail récent du FMI [ 4 ] montre que « les inégalités régionales dans les pays de l’OCDE sont importantes et augmentent avec le temps » , notamment à cause de la baisse de la mobilité des ménages à bas revenus.

Pour les États-Unis, le spécialiste du marché du travail David Autor [ 3 ] (MIT) a montré qu’en 1980, 42 % des personnes n’ayant pas de diplôme universitaire occupaient un emploi peu qualifié, 43 % un emploi moyennement qualifié et 15 % un emploi très qualifié alors que ces proportions étaient respectivement de 54 %, 29 % et 17 % en 2017.

Cette théorie est clairement mise en défaut sur les dernières décennies pour les pays développés et c’est pour cette raison que l’économiste Branko Milanovic [ 2 ], sans doute le meilleur connaisseur du sujet des inégalités, a développé le concept de « vagues de Kuznets » : l’évolution des inégalités économiques ne seraient pas uniquement une fonction du niveau de développement d’un pays, mais dépendraient d’une conjonction de facteurs politicoéconomiques et connaîtraient des développements par « vagues ».

Notes

[1] Au passage, il est intéressant de noter que les inégalités de revenu au niveau mondial (c’est-à-dire lorsque l’on compare les revenus de tous les individus de la planète) ont plutôt décru ces dernières années avec la hausse des revenus en Chine, en Inde et dans un certain nombre de pays émergents.

