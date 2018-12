Dans ce contexte compliqué, une stratégie a pourtant réussi a tirer son épingle du jeu : la gestion rendement.

La plupart des études consacrées à la gestion rendement s’accordent sur le rôle d’amortisseur à la baisse de cette stratégie. En effet, dans la mesure où les dividendes sont nettement moins volatils et plus résilients que les bénéfices des société, les valeurs de rendement tendent également à mieux résister dans des marchés adverses.

Que l’on regarde les indices représentatifs de la gestion rendement ou l’univers des fonds rendement européens, on note ainsi dans les deux cas une surperformance par rapports aux autres stratégies et aux indices « généraux » dans la récente correction du marché.

Cependant cette surperformance est souvent la résultante de fortes divergences sectorielles dans la composition des fonds et des indices rendement avec de fortes pondérations sur la santé, les télécoms, les utilities ou l’agro-alimentaire. Si ce positionnement défensif a été clairement bénéfique à court terme, ces écarts sectoriels structurels et massifs représentent une source de divergence importante sur le long terme.

Le processus de gestion Rendement que nous mettons en œuvre dans le fonds Mandarine Equity Income vise entre autres à limiter ces biais sectoriels. Nos idées d’investissement ciblent tous les secteurs d’activité, qu’il s’agisse de sociétés à fort rendement ou d’entreprises à rendement plus modeste mais ayant un historique régulier de progression de leur dividende à travers le cycle.

Notre portefeuille bénéficie ainsi d’une répartition équilibrée entre valeurs défensives et valeurs plus cycliques et à titre d’illustration ne présente qu’une faible pondération (inférieure à 10%) sur les secteurs des télécoms et des services publics.