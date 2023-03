Qui est Silicon Valley Bank ?

SVB est une banque créée en 1984. Elle s’est spécialisée sur les startups. Son coeur de métier : les prêts aux boites tech, VC & entrepreneurs. SVB a été l’un des grands gagnants lorsque les startups enchaînaient des levées records. La banque rafle plus 50% des startups américaines. Entre 2019 et 2021, ses dépôts s’envolent et passent de 61 Mds à 180 Mds.

Une banque prête les dépôts de ses clients afin de générer du rendement. C’est là que les dirigeants de SVB vont faire un choix qui précipitera sa chute. Ils achètent pour plus de 80 Mds $ de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). 97 % des MBS ont une durée de 10 ans, et un rendement de 1,56 %. À l’époque, ce taux paraît très attractif. SVB décide de ne (quasi) pas se couvrir contre une hausse des taux.

Courant 2022, la FED va venir porter un coup fatal à SVB en augmentant ses taux. Les obligations "sans risques" paient désormais 5%, contre 1,56. En parallèle, les clients de SVB n’arrivent plus à lever autant de fonds, et leurs dépôts commencent à ralentir.

Jeudi dernier, SVB annonce vendre 21 Mds $ de ses MBS.

Résultat : une perte sèche de 1,8 Mds $, soit autant que le résultat net de 2021

Pire, SVB annonce chercher 2,25 Mds $ supplémentaires.

La chute de SVB

Peter Thiel (fondateur de PayPal) demande à ses entreprises de retirer 100% de leurs fonds de SVB. Cette information se répand comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux. Les clients de SVB paniquent et retirent pour plus de 40 Mds $ en 24h.

C’est le plus gros bank run de l’histoire. Le titre de SVB perd 40%.

Les banques détenant une petite partie des dépôts en cash, SVB n’a plus assez de liquidités pour honorer les retraits. Dès le lendemain (vendredi), le titre re-perd 60%.

SVB annonce chercher un repreneur, et le CEO appelle au calme. Ce même CEO a d’ailleurs vendu pour $3.5M d’actions SVB la semaine précédente. Son CFO a pu liquider pour $500k. Ces actions valent désormais 0$. Sacré coup de bol …

Finalement, le régulateur bancaire FIDC intervient, prend le contrôle des dépôts et suspend l’activité. SVB n’est plus. C’est la 2ème plus grosse faillite bancaire de l’histoire américaine, et 180 Mds $ de dépôts sont actuellement bloqués.

Les dépôts US sont garantis à hauteur de $250k. 97% des comptes SVB ont un solde supérieur à $250k. Sans ces dépôts, des milliers d’entreprises ne vont pas pouvoir payer leurs salariés. Les clients de SVB vont devoir licencier leurs salariés et les Bank Runs s’enchaîneront.

Le sauvetage

Le gouvernement US a compris le risque systémique et a annoncé tôt ce matin que tous les clients auront accès à leurs fonds dès aujourd’hui.

Un acte historique qui illustre le risque qui pesait sur le système financier...

Fin de crise ? À suivre !