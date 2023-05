Sur les marchés obligataires, nous observons des opportunités attrayantes sur les titres à duration courte.

Abstraction faite de la récente volatilité des marchés, les banques centrales devraient maintenir leur politique actuelle durablement car l’inflation ne reviendra probablement pas à l’objectif initial de 2 % avant 2024. Néanmoins, cela signifie que les rendements des obligations à court terme devraient rester attrayants. En dépit de certains risques idiosyncratiques, l’environnement de marché et les niveaux de défauts restent également assez favorables. Nous pensons que cela ouvre la voie à des opportunités sur les marchés à duration courte, y compris pour le high yield et la dette émergente, ainsi que le crédit investment grade.

Le carry est un élément clé des rendements disponibles, en adéquation avec les portefeuilles de type buy-and-maintain. Ainsi, dans un contexte où les écarts de performance se situe au niveau de l’émetteur, nous pensons qu’avoir recours à la gestion active peut améliorer les rendements.

Le high yield à court terme bénéficie actuellement de l’allongement de la durée de vie des dettes résiduelles, les émetteurs en ayant remboursé une grande partie suite à la pandémie. Malgré un coût du capital plus élevé, les émetteurs disposent aujourd’hui d’une plus grande souplesse dans la gestion de leur dette. De manière générale, la qualité du marché high yield n’a quasiment jamais été aussi bonne, et cela s’est reflété dans les niveaux des spreads, même si les taux courts plus élevés offrent une meilleure rémunération du de risque. Selon l’indice ICE BofA 1-5 ans U.S. Cash Pay High Yield, ce marché offre environ 8,7 % pour une duration de 2 à 2,5 ans, alors que la Fed se rapproche de la fin de ses hausses de taux.

Enfin, l’investment grade à court terme bénéficie lui aussi de l’orientation de la courbe des taux américains et joue sur les mêmes thèmes que le high yield en termes de flexibilité du bilan et d’adaptation au cycle. Les rendements sur ce segment sont un peu plus faibles (5 %) grâce à une meilleure qualité et à une duration moyenne d’environ 2 ans au sein de l’indice ICE BofA 1-5 Year U.S. Corporate Index. Ainsi, ces niveaux de rendement peuvent contribuer à fournir une base pour soutenir les portefeuilles, ce qui peut contribuer à surmonter les rendements comptables inférieurs existants.