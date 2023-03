Silvergate s’adressait aux investisseurs institutionnels cherchant à transférer de la monnaie émise par le gouvernement (FIAT) vers des plateformes cryptographiques. En prenant des dépôts fiduciaires et en les acheminant via son Silvergate Exchange Network (SEN), Silvergate a plus que sextuplé les dépôts liés à la cryptographie en deux ans, passant de moins de 2 milliards de dollars au début de 2020 à 13 milliards de dollars en 2022. Après l’effondrement de FTX En novembre dernier, ses clients ont commencé à retirer des dépôts, ce que Silvergate a d’abord honoré en liquidant des actifs de son bilan et en faisant appel à la Federal Home Loan Bank de San Francisco pour une ligne de crédit. Début mars, cependant, citant des procédures d’audit et des enquêtes réglementaires, la société a retardé son dépôt 10-K et, une semaine plus tard, s’est retrouvée sous séquestre auprès de la FDIC. Avant sa disparition, plusieurs sociétés de cryptographie, dont Coinbase, ont déplacé leurs services bancaires de Silvergate vers d’autres banques crypto-friendly comme Signature Bank.

Vendredi, en réponse à une panique bancaire, la FDIC a pris le contrôle de la Silicon Valley Bank (SVB). Profondément liée aux communautés de startups et de capital-risque dans le monde, SVB a non seulement soutenu la majorité des entreprises financées par du capital-risque aux États-Unis, mais a également accordé des prêts commerciaux et personnels aux startups et à leurs employés et a servi de partenaire bancaire pour de nombreux fonds de capital-risque. Les actions de SVB ont chuté de 60% jeudi après que la société a annoncé mercredi qu’elle avait l’intention de lever 2,25 milliards de dollars de capitaux propres pour couvrir une perte de 1,8 milliard de dollars causée par la liquidation de son portefeuille de titres disponibles à la vente. Plusieurs fonds de capital-risque de premier plan ont exhorté leurs sociétés de gestion à retirer leurs fonds à la suite de la brusque augmentation de capital et de la liquidation du portefeuille. Vendredi matin, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a interrompu la cotation des actions SVB et, à midi, la FDIC avait pris le contrôle de la Banque.

Comme Silvergate, SVB a augmenté sa base de dépôts de manière agressive, de 60 milliards de dollars en 2020 à 190 milliards de dollars en 2022, alimentée par l’essor du financement par capital-risque. Pariant sur le maintien de taux d’intérêt bas et la croissance des dépôts, il a investi la majeure partie de la manne dans un portefeuille de 120 milliards de dollars de titres hypothécaires à long terme et d’obligations municipales qui ont rapporté moins de 2% en moyenne. La majorité de ces investissements ont atterri dans une catégorie appelée « Hold to maturity » : ils ne subiraient pas de pertes au prix du marché à moins d’être vendus. Cependant, à mesure que les taux d’intérêt augmentaient et que le financement du capital-risque se tarissait, les sorties de dépôts se sont accélérées, augmentant la probabilité que les titres détenus jusqu’à l’échéance de SVB soient évalués au prix du marché, reconnaissant potentiellement 15 milliards de dollars de pertes non réalisées qui auraient pu entraîner la faillite de la banque.

Bien que la FDIC ait pris des mesures décisives pour garantir un accès complet aux dépôts - assurés et non assurés - à la fois pour SVB et Signature Bank, qui a également été fermée par les régulateurs, les particuliers et les entreprises peuvent être réticents à s’engager avec des banques autres que les SIB hautement réglementés (banques d’importance systémique), également appelées banques centrales monétaires. Les banques régionales pourraient avoir du mal à reprendre du poil de la bête dans la croissance des dépôts. Une série de défaillances stratégiques récentes dans le domaine de l’immobilier commercial pourrait ajouter l’insulte à l’injure, car les banques régionales sont beaucoup plus exposées que les banques systémiques aux prêts immobiliers commerciaux.

Pour savoir comment ces événements du secteur financier pourraient changer les conversations à la Réserve fédérale américaine (Fed), nous invitons les lecteurs à écouter l’épisode du 10 mars de In The Know With Cathie Wood : Is The Fed Listening ?. Espérons que la Fed commence à comprendre son rôle dans cette crise en cours : concentrée sur des indicateurs à la traîne, elle a multiplié par 19 les taux d’intérêt sans précédent en moins d’un an. Le marché obligataire avertit la Fed depuis environ neuf mois que des problèmes se préparent. Mesurée par la différence entre les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans et à 2 ans, la courbe des rendements s’est inversée en juillet dernier. La semaine dernière, l’inversion a atteint 100 points de base ( 1%), un extrême jamais vu depuis la Fed dirigée par Volcker en 1981. Cependant, en tenant compte du niveau des taux d’intérêt, l’inversion est sans précédent dans l’expérience post-Seconde Guerre mondiale : 100 base points (ou 1 %) sur des rendements obligataires longs de 4 % suggère quelque chose de beaucoup plus sérieux au sujet des conditions financières que 100 points de base (1 %) sur 15 % en 1981. À notre avis, la Fed n’aura d’autre choix que de répondre par une baisse taux d’intérêt.