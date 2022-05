Le transport routier a généré plus de 40% de la demande totale en pétrole en 2019. Il a été responsable de plus de la moitié de la croissance de la demande totale en pétrole depuis 2000 1. Il est donc facile de comprendre pourquoi le transport routier est une cible privilégiée de la décarbonation dans le monde...

La croissance rapide prévue du nombre de véhicules électriques dans le monde - un facteur important pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique et de durabilité - ne se produira pas si l’infrastructure de recharge électrique ne se développe pas au même rythme. L’ampleur des investissements nécessaires à la construction de ces infrastructures est considérable et ne peut pas être financée par des fonds publics.

En supprimant le besoin de dépenses d’investissement, la finance intelligente permet d’affecter les rares capitaux publics et privés à des investissements qui ne génèrent pas un flux de trésorerie aussi immédiat et tangible.

Les accords de financement conclus avec un partenaire expert permettent aux fournisseurs de technologies de rendre l’investissement en capital abordable. Ils permettent également de faciliter la trésorerie pour les organisations des secteurs public et privé qui souhaitent investir dans les points de charge des VE et d’autres technologies qui soutiennent les ambitions de durabilité. En effet, des témoignages suggèrent des options de financement intelligent peuvent souvent faire basculer les décisions d’investissement en faveur d’un fournisseur de technologie offrant ces options.

Alors, quel type de financement intelligent du secteur privé est nécessaire pour permettre le développement de l’infrastructure des VE ? Les unités de recharge des VE sont particulièrement appropriées pour les nouveaux modèles de financement du secteur privé basés sur l’utilisation, la performance et les résultats. En effet, les unités de recharge génèrent un flux de revenus potentiels au fil du temps qui peut être exploité pour payer le coût actuel de l’investissement. Le fournisseur de l’installation peut alors effectuer une série de paiements réguliers qui peuvent être alignés de manière flexible avec le flux de revenus des unités de recharge. Ces modèles de financement vont des dispositifs de crédit-bail / location, qui permettent de gérer les flux de trésorerie, à des dispositifs plus complexes basés sur les résultats, qui permettent des méthodes "X-as-a-Service" pour accéder à la technologie de e-charger.

Siemens Financial Services (SFS) a publié une nouvelle étude [ 10 ] approfondie qui évalue le « déficit d’investissement » requis au cours des six prochaines années pour déployer rapidement des réseaux de recharge des véhicules électriques dans le monde entier.

Ce développement du marché est motivé par la combinaison de l’élargissement de la gamme de produits, de la demande du public pour des alternatives écologiques aux énergies fossiles et de la politique publique pour un avenir plus durable. Selon l’Autorité internationale de l’énergie, les subventions stimulent également l’adoption de cette technologie [ 3 ]. En effet, les préoccupations du public concernant les sécheresses, les inondations, les feux de forêt et les phénomènes météorologiques extrêmes augmentent et poussent à réduire radicalement les émissions de carbone par tous les moyens possibles [ 4 ].

