Les actifs acquis pour un montant total de 5,2 M€ acte en mains, affichent une décote d’environ 40% et un Taux de Rendement Interne (TRI) prévisionnel* de 3% par an sur la durée du démembrement de 14 ans, hors réévaluation liée aux évolutions structurelles et conjoncturelles du marché de l’immobilier résidentiel. Le démembrement avec un bailleur social offre un potentiel de hausse de 66%.

Les appartements sont situés dans la commune de Levallois-Perret, qui dispose d’innombrables atouts pour les cadres d’entreprises et leurs familles : nombreux sièges de sociétés, Paris et le quartier de la Défense à proximité immédiate, forte présence d’infrastructures familiales et d’espaces verts.

La résidence « Levallois Parc », bénéficie quant à elle d’un emplacement d’exception en centre-ville, face au parc de la Planchette, proche des commerces, des restaurants et des transports en commun. Les appartements acquis sont situés en étages élevés et jouissent d’un balcon avec une vue sur Paris et sur le parc. Spacieux et lumineux, ils offrent un cadre de vie de qualité.

Avec cette opération, la SCPI Pierre 48 renforce son patrimoine dans la continuité de sa stratégie d’investissement, grâce à des logements acquis avec une décote, source de plus-values potentielles à terme pour les associés.