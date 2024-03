Inauguré en 1974, rénové intégralement et agrandi en 2014, ce centre commercial emblématique du Nord-Est parisien abrite 190 boutiques et restaurants (principalement des enseignes nationales et internationales) sur plus de 70000 m², et un cinéma de 14 salles. Ouvert 7j/7 et accueillant plus de 11 millions de visiteurs par an, O’Parinor est l’un des plus importants centres commerciaux d’Ile-de-France, stratégiquement localisé à 15 km au Nord-Est de Paris, et très accessible depuis des axes routiers.

Dans le cadre de cette acquisition, Sofidy, premier gestionnaire indépendant sur le marché de l’épargne immobilière et investisseur spécialiste du commerce, et Klépierre, leader européen des centres commerciaux, se sont associés sur un partenariat capitalistique [respectivement 75% (Sofidy) et 25% (Klépierre) du capital] et opérationnel de long terme. Klépierre aura en charge la gestion locative et immobilière du centre commercial, et Sofidy la gestion administrative et financière des sociétés impliquées.

Cette opération structurée sous forme de club deal à l’initiative de Sofidy, engage les capitaux de plusieurs véhicules de la société de gestion, aux côtés d’institutionnels français.

Conformément à la stratégie ambitieuse de Sofidy et de Klépierre pour réduire l’impact environnemental de leurs actifs, une attention particulière est portée aux aspects ESG, O’Parinor bénéficiant déjà d’une certification BREEAM In-Use "Excellent".

Cette acquisition fait l’objet d’un financement « Green Loan » structuré par Natixis.

« Nous sommes ravis d’avoir finalisé ce deuxième club deal d’envergure porté par nos fonds immobiliers et par des investisseurs institutionnels tiers, sur une classe d’actifs que nous connaissons bien et qui a remarquablement traversé la crise ; susceptible de générer une performance pérenne pour nos épargnants », déclare Jean-Marc PETER, directeur général de SOFIDY.

« Nous nous réjouissons de cette opération qui démontre la capacité de Sofidy à sourcer, structurer, et financer des opérations off-market en partenariat avec des acteurs financiers et immobiliers de premier plan, dans un environnement riche en opportunités, » déclare Louis-Frédéric TOUATI, directeur des Club Deal chez SOFIDY.

Les acquéreurs ont été conseillés par les cabinets Herbert Smith Freehills, White and Case, CMS Francis Lefebvre, l’étude notariale Thibierge, le cabinet de conseil financiers Primexis, le cabinet Moreau sur l’audit technique et par Cushman & Wakefield Expertise. Les intermédiaires de la transaction ont été Knight Franck et Cushman & Wakefield.