Cet actif core+ est occupé intégralement par 4 locataires (EP2C ENERGY, COSTAME, SAFERIVER et GEOSAT). L’ensemble immobilier est labélisé Breeam In Use (évaluation de la performance environnementale des bâtiments) et WiredScore (connectivité numérique). Il bénéficie également de 2 grandes terrasses et de 22 places de stationnement en sous-sol.

L’immeuble est situé aux portes de Paris, à moins de 200 mètres du boulevard périphérique et à proximité immédiate du centre-ville et du métro Mairie de Montrouge – ligne 4, dans un environnement coeur de ville.