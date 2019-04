Les publicitaires savent parfaitement en faire usage. Prêtez-y attention et vous devriez être très facilement convaincus. Et les marchés financiers ne sont pas épargnés : une baisse de cours de Bourse sera qualifiée de « correction », les indices ont besoin d’une « respiration » alors que pour un cours estimé très, voire trop, élevé on parlera de « goodwill ».

Ainsi, les termes utilisés, notamment le vocabulaire, l’usage d’une tournure positive ou négative, etc. ont une forte influence sur la prise de décision. C’est ce qu’on appelle le biais de cadrage ou « framing effect » comme l’ont qualifié Kahneman et Tversky.

Bien que neutres statistiquement , les réponses sont différentes. Les gens font des choix qui ne sont pas neutres parce que d’un côté on parle de sauver des vies alors que de l’autre on parle de morts. Si les répondants étaient totalement rationnels, il ne devrait pas y avoir de différence dans les réponses.

